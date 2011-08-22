رایزنی احمدی نژاد و اردوغان در خصوص تحولات منطقه و اوضاع سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد در مکالمه تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با تاکید بر اینکه دخالت غربی ها مسائل منطقه ای را پیچیده تر خواهد کرد از موضع گیری نخست وزیر ترکیه علیه دخالت ناتو و قدرت های بزرگ قدردانی کرد و گفت: دخالت آمریکا و اروپا در منطقه غیرقابل قبول است چرا که مسائل منطقه راه حل غربی ندارد و می توان با روشهای اسلامی تمام مسائل منطقه را حل کرد به نحوی که ملت ها به حقشان برسند و هیچ کس هم آسیبی نبیند.



رئیس جمهور دخالت آمریکا، برخی دولت های اروپایی و ناتو در اوضاع کشورهای منطقه را موجب تشدید و پیچیده تر شدن شرایط دانست و گفت:‌ دموکراسی، آزادی و عدالت حق مردم است و همه باید از آن برخوردار باشند؛ اما دخالت قدرت های زورگو به این بهانه، شرایط را بدتر می کند که نمونه بارز آن در لیبی قابل مشاهده است.



وی افزود: اگر در لیبی به جای نیروی نظامی، گروه میانجی گر مورد اعتماد حکومت و معترضین اعزام می شد، بی تردید امروز شرایط بسیار بهتری در این کشور حاکم بود و ایران و ترکیه همراه با سایر ملت ها می توانند این ابتکار را در سایر کشورهای منطقه که مردم در آنجا مطالباتی دارند، بکار برده و مسائل را عادلانه و به سرعت حل و فصل کنند.



احمدی نژاد خاطر نشان کرد: پرونده غربی ها مملو از آدم کشی و جنایت است و تجربه نشان داده که آنها دنبال حل مسئله در یمن، بحرین، سوریه و لیبی نیستند و صرفاً به دنبال تسلط بر منطقه و نجات رژیم صهیونیستی هستند.



رئیس جمهور با بیان اینکه مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تمامی ملت ها همواره طرفداری از عدالت برآمده از آرای مردم و حق بوده است، گفت: نام ایران همیشه در کنار حق و عدالت بوده است و ملت ایران قاطعانه در این مسیر حرکت می کند.



وی افزود: آزادی و دموکراسی در سایه برادری و تفاهم به دست می آید و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در این مسیر در کنار دولت ها و ملت های منطقه قرار گیرد.



رئیس جمهور در ادامه با قدردانی از تلاش های ترکیه برای کمک به سومالی، ضرورت ارسال سریع کمک های بشر دوستانه به مردم این کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران موضوع کمک رسانی به مردم رنج دیده سومالی را به جدیت پیگیری و از تمامی اقدامات انجام شده در این زمینه حمایت می کند.



رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به اهمیت روابط دو کشور اظهار داشت: در مسائل منطقه ای موضع گیری جمهوری اسلامی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است و تهران و آنکارا با همکاری یکدیگر می توانند در مسیر حل و فصل مسائل منطقه ای گام های موثری بردارند.



وی همچنین با ارائه گزارشی از وضعیت سومالی و اقدامات ترکیه برای امداد رسانی به مردم این کشور، گفت: اوضاع سومالی بسیار دردناک است و شرایط مردم این کشور را نمی توان در بیان توصیف کرد، مردم این کشور نیازمند کمک های گسترده هستند.