صدیقیان در گفتگو با مهر: مطمئن نیستیم نیما شیطان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد صدیقیان بازیگر جوانی است که کار خود را با فیلم "عصر جمعه" مونا زندی سال 84 در سینما آغاز کرد. با حضور در این فیلم نشان داد که می‌توان به بازیگری از نسل وی اعتماد کرد که تازه پا به عرصه سینما گذاشته‌اند. یکی دیگر از بازی‌های درخشان وی در فیلم "اتوبوس شب" کیومرث پور احمد بود.

این شب‌ها صدیقیان را در مجموعه تلویزیونی "سقوط یک فرشته" به کارگردانی بهرام و حمید بهرامیان می‌بینیم. در کنار کارنامه سینمایی وی، صدیقیان پیش از این در مجموعه تلویزیونی "حیرانی" امید بنکدار و کیوان علیمحمدی به ایفای نقش پرداخته است که هنوز پخش آن آغاز نشده است.

اما "سقوط یک فرشته" اولین حضور تلویزیونی وی به شمار می‌رود. وی در نقشی منفی در این مجموعه ظاهر شده و به خوبی توانسته با مخاطب خود ارتباط برقرار کند. در این گفتگو درباره حضور وی در این مجموعه تلویزیونی، همکاری با بهرامیان، بازی در یک نقش منفی که به ظاهر می‌تواند نماد شیطان باشد و... صحبت کردیم.

* خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: گویا گزینه‌های دیگری برای حضور در نقش نیما مدنظر کارگردان بودند و حتی اخباری در این ارتباط منتشر شد.

- مهرداد صدیقیان: من از ابتدا در جریان سیناپس اولیه فیلمنامه بودم. غیر از من فقط یک نفر نامزد این نقش بود و در این ارتباط مابقی فقط شایعاتی بیش نیست. این بازیگر هم به دلایلی حضورش منتفی شد. من انتخاب اول آقای بهرامیان بودم. کاملا هم درجریان فیلمنامه بودم. زیرا نقش نیما در "سقوط یک فرشته" کاملا حساس و خاص بود.

* شما بیشتر بازیگر سینما محسوب می‌شوید و تلاش می‌کنید حتی انتخاب‌های درستی هم در این ارتباط داشته باشد. چطور تصمیم گرفتید با بهرام بهرامیان کار کنید. البته این کارگردان پیش از این با ساخت مجموعه "ساعت شنی" جایگاه خود را در تلویزیون ثبت کرده است. حضور در مدیوم سینما و یا تلویزیون برای شما فرقی نمی‌کند؟

- در ابتدا اینکه نقشی که برای آن کار به من پیشنهاد شد به نوعی خیلی جذاب بود. البته پیش از این "ساعت شنی" آقای بهرامیان را هم دیده بودم و همیشه دوست داشتم با توجه به کارگردانی خوبی که ایشان دارند فرصتی به وجود آید تا با وی کار کنم. خوشبختانه این امر میسر شد.

کار در سینما و تلویزیون فرقی برای من نمی‌کند. اگر فیلمنامه و نقشی که به من پیشنهاد می‌شود در تئاتر، سینما و یا تلویزیون خوب باشد حتما قبول می‌کنم. فکر می‌کنم این مدیوم است که فرق می‌کند. در غیر این صورت در هر فضایی با وجود فیلمنامه خوب، کارگردان حرفه‌ای و نقشی جذاب و متفاوت می‌توان کار خوب ارائه کرد.

من گاردی نسبت به کار در تلویزیون ندارم. من در مجموعه تلویزیونی "حیرانی" هم بازی کردم. در این کار نقشی که به من پیشنهاد شد جذابیت‌های خاص خود را داشت.

شش سال انتخاب اول من حضور در سینما بود. فکر می‌کنم پروسه ساخت یک فیلم سینمایی همیشه بیشتر طول می‌کشد به همین دلیل بازیگر در فرصت مناسب‌تری می‌تواند به نقش نزدیک شود. اما در مجموعه‌های تلویزیونی خصوصا در کارهای مناسبتی این فرصت کمتر است. به همین دلیل همیشه تا پیش از این هم اولویت من سینما بوده است.

* تا کنون در مجموعه تلویزیونی مناسبت که در ماه رمضان پخش می‌شود و در این سال‌های اخیر هم باب شده است، شخصیت‌هایی طراحی می‌شوند که نمادی از حضور شیطان هستند. شما برای رسیدن به این نقش از بازی بازیگران دیگر که پیش از این در چنین نقش‌هایی حضور داشتند، الهام گرفتید؟

- من برای این نقش از هچ چیز و یا هیچ شخصی کپی برداری نکردم. معتقد بودم اگر قرار باشد به چنین نقش‌هایی توجه کنم قطعا با آدرس‌های غلط روبرو می‌شوم. بیشتر با بهرام بهرامیان به چنین شخصیتی رسیدم. این البته اولین نقش منفی من در کارنامه کاری‌ام محسوب می‌شود.

ما تصمیم گرفتیم این فرد در نماد یک شخصیت شیطان و یا منفی با چهره‌ای شیک و کاملا امروزی، مودب و موقر وارد قصه شود. فکر می‌کنم تاکنون چنین شخصیتی را در قالب نماد شیطان ندیده بودیم. عمدتا این گونه کاراکترها با نماد مذهبی در فیلمنامه تعریف می‌شوند.

من خیلی در انتخاب نقش‌هایم تلاش می‌کنم که خودم را تکرار نکنم. البته این موضوع را هم تاکید کنم ما هنوز مطمئن نیستیم که "نیما" شیطان است یا خیر؟ بهتر است مخاطب به این موضوع برسد و نتیجه گیری کند.

در ادامه قصه شخصیت نیما تغییر می‌کند و شما با کاراکتری روبرو می‌شوید که کاملا با شخصیتی که هم اکنون از وی می‌شناسید متفاوت است. او فرد عصبی با رفتار دیگری خواهد شد. این نوع تغییر شخصیت خیلی سخت است. اما امیدوارم خوب از آب در آمده باشد.

* بازی در چنین نقش‌هایی باعث می‌شود شما بعد از این مجموعه با پیشنهادهای زیادی که مرتبط با چنین نقش‌هایی است، روبرو شوید.

- قطعا چنین اتفاقی می‌افتد. به همین دلیل کارم سخت تر می‌شود. اما من هرگز خودم را تکرار نمی کنم. باید در انتخاب‌های بعدی با دقت و وسواس بیشتری جلو بروم تا دچار اشتباه نشوم.

* برخی از بازیگران که در سینما بازی می‌کنند وقتی در تلویزیون قرار می‌گیرند به نوعی کم فروشی می‌کنند و کمتر وقت می‌گذارند. اما درباره شما اینگونه نیست به نظر می‌رسد برای رسیدن به نقش نیما خیلی تلاش کردید. مانند فیلم‌های "اتوبوس شب" و "عصر جمعه".

- تاکید می کنم مدیوم اینها برای من فرق نمی کند. هر گز کم فروشی نمی کنم زیرا من بازیگرم و حرفه ام این است و باید همیشه تلاش کنم تا بتوانم مخاطبم را در هر رسانه ای راضی نگه دارم.

* کارهای مناسبتی سختی های خاص خود را دارد و چنین مجموعه ای نیز اولین حضور شما محسوب می شود. این موضوع کار را برای شما سخت نمی کرد؟

- بله. من پیش از این تجربه کار مناسبتی نداشتم. اما از جهاتی برایم جالب است ما تقریبا سه چهار روز از پخش تلویزیونی جلوتر هستیم. به همین دلیل در لحظه در جریان واکنش‌های مخاطبین قرار می‌گیرم. البته فشار کار بالا است و من اذیت می‌شوم. اما احساس می‌کنم به این تجربه نیاز داشتم. من اولین فیلمم "عصر جمعه" را بازی کردم و پس از پنج سال اکران شد و من در این مدت منتظر واکنش‌ها بودم. اما این بار دقیقا این موضوع برعکس است. به غیر از اینکه فشار کار بالا است من مشکل خاص دیگری ندارم.

* ترکیب بازیگران و عوامل این مجموعه را چگونه می‌بینید؟

- ترکیب بازیگران که خیلی خوب است. خوشحالم در کنار این عوامل هستم. فکر می‌کنم همه ما برای این مجموعه زحمت می‌کشیم. بازی‌ها حرفه‌ای است. شاید کار مشکلات دیگری داشته باشد اما فکر می‌کنم درباره بازی‌ها نمی‌توان نقدی وارد کرد. از اینکه کنار مسعود اریگان هستم خوشحالم به هر حال ایشان سبقه تئاتری دارند و پارتنر خوبی برای من محسوب می‌شوند.

* از نتیجه کار تا امروز راضی هستید؟

- خدا را شکر می‌کنم تاکنون که واکنش‌ها خوب بوده. در جریان بازخوردها بوده‌ا‌م. "سقوط یک فرشته" می‌تواند اتفاق مثبتی در کارنامه من باشد.

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گفتگو: بیتا موسوی