پرستاران باید حد و مرز رعایت کدهای اخلاقی را بشناسند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عباس زاده اظهار داشت: عملیاتی شدن کدهای اخلاقی پرستاری مستلزم این است که ابزار خدمت شامل نیروی انسانی کافی، محیط دارای امکانات و تجهیزات کافی در اختیار پرستاران باشد.

وی نبود امکانات و تجهیزات کافی را یکی از چالشهای پیش رو در اجرای کدهای اخلاق پرستاری عنوان و تاکید کرد: از آنجایی که کدهای اخلاقی ما را به انجام برخی از خدمات ملزم می کند که حق مددجو محسوب می شود باید پرستاران ابزار لازم شامل توانایی نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات را در اختیار داشته باشند.

نایب رئیس اول شورای عالی نظام پرستاری با تاکید بر لزوم واگذاری برخی اختیارات به نیروی انسانی از سوی مدیریت بیمارستان، افزود: وقتی پرستار می خواهد کار اخلاقی انجام دهد باید قدرت تصمیم گیری در انجام کار اخلاقی را دارا باشد. به عنوان نمونه یکی از کدهای اخلاقی این است که مددجو با دارا بودن آزادی عمل در مورد وضعیت درمانی خود تصمیم گیری کند اما وقتی پرستار در اجرای این کد اخلاقی با محدودیت مواجه است به طور طبیعی مجبور است این اختیار را از بیمار خود نیز سلب کند.

عباس زاده با بیان اینکه رازدار بیمار بودن یکی از کدهای اخلاقی است که پرستاران باید آن را رعایت کنند، ادامه داد: این در حالی است که وضعیت بستری کردن بیماران ما طوری است که هنگام مصاحبه با بیمار اتاق خصوصی وجود ندارد که بیمار بتواند اسرارش را با پرستار در میان بگذارد و طبیعی است که در مکان عمومی و محل رفت و آمد بیمار و همراه بیمار نمی توان اصل رازداری را برای بیمار رعایت کرد.

وی وجود نیروی انسانی آگاه را یکی از فاکتورهای لازم برای اجرای کدهای اخلاقی پرستاری دانست و افزود: پرستاران برای اجرای کدهای اخلاقی باید حد و مرز رعایت آن را بشناسند. مثلاً باید بدانند رازداری بیمار چه مرزهایی دارد و در کدام مرحله اولویت اصل رازداری از بین می رود و برای حفظ امنیت جامعه می توان آن را افشا کرد.

نایب رئیس اول شورای عالی نظام پرستاری افزود: البته نحوه برخورد پرستاران با این موارد و شناسایی حد و مرز رعایت کدهای اخلاقی به میزان آگاهی و تجربه جامعه پرستاری باز می گردد که به نظر می رسد باید با برپایی دوره های آموزشی در این زمینه اطلاعات پرستاران را تقویت کرد.