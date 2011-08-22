اخبار ضد و نقیض درباره سرنوشت قذافی/ عایشه قذافی گریخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، منابع خبری اعلام کردند که معمر قذافی هنوز در باب العزیزیه است.

این در حالی است که "یاسین السمالوسی" رئیس اتحادیه انقلابیون عرب گفت: اخبار تایید نشده ای از فرار معمر قذافی به سوی شهر "سرت" حکایت دارد.

وی افزود: به احتمال زیاد قذافی به شهر سبها گریخته باشد زیرا یکی از شهرهایی که حامی قوی وی است سبها است و قبیله القذاذفه قبیله ای که قذافی به آن وابسته است نیز در این منطقه مستقر است.

در همین راستا منابع خبری اعلام کردند که "عایشه قذافی" و خانواده اش به یک کشتی در سواحل لیبی فرار کرده اند و سعی دارند از آنجا به آفریقای جنوبی بروند.

از سوی دیگر منابع خبری اعلام کردند که با کشته شدن "محمد السنوسی" فرمانده گردانهای امنیتی قذافی بسیاری از فرماندهان ارشد این گردانها خود را تسلیم انقلابیون کرده اند.