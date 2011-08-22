به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "سقوط یک فرشته" به کارگردانی بهرام و حمید بهرامیان و تهیه‌کنندگی رامین عباسی‌زاده همچنان ادامه دارد. طبق پیش‌بینی گروه قرار است تا عید فطر ضبط ادامه داشته باشد. مجموعه "سقوط یک فرشته" از حضور بازیگرانی چون مسعود رایگان، فریبا کوثری، داریوش کاردان، شبنم مقدمی، علی سلیمانی، مهرداد صدیقیان، خاطره اسدی و هدی زین العابدین بهره برده است.

در داستان این مجموعه زندگی دو دختر در جدال با فراز و نشیب‌های زندگی‌شان به تصویر کشیده شده و عیارسنجی ایمان هر یک از آنها ماجراهای "سقوط یک فرشته " را شکل می‌دهد.

قبل از ماه رمضان پیش‌بینی می‌شد "سقوط یک فرشته" جزو سریال‌های پر مخاطب تلویزیون باشد، اما طبق نظرسنجی سایت‌های مختلف تاکنون سومین رتبه را از آن خود کسب کرده است. البته عوامل این مجموعه بیکار نشستند و بعد از پخش یک سوم از این مجموع مسابقه پیامکی راه انداختند و هر دو شب یکبار سئوالاتی مطرح می‌شود تا مردم پاسخ بدهند. گرچه سئوالات ساده‌ای مطرح می‌شود، اما در جذب مخاطب بی‌تاثیر نیست و می‌تواند به جایگاه این سریال تکانی بدهد.

گرچه این مجموعه در شب‌های قدر روی آنتن نمی‌رود و سریال "ناز و نیاز" به کارگردانی فلورا سام و تهیه‌کنندگی مجید اوجی جایگزین شده است. تصویربرداری این مجموعه چند روز پیش در کاشان به پایان رسیده است و پخش آن از دیشب 28 مرداد ماه شروع شده و تا سه روز ادامه دارد.

داریوش ارجمند، گوهر خیراندیش، محمود عزیزی، مریم امیرجلالی، آناهیتا همتی، لیلا بلوکات، امیریل ارجمند، محمدرضا عباس نژاد، روح الله کمانی، حسین علیپور و کامران تفتی بازیگران نخستین سریال فلورا سام هستند.

داستان این سریال درباره سیامک پسری جوان است که عاشق دختر پولداری به نام شهرزاد می‌شود. پدر شهرزاد که مخالف ازدواج آن دو است با طرح نقشه‌ای به سیامک تهمت دزدی زده و او به زندان می‌افتد. با زندان رفتن سیامک مادر او نیز ناراحت به روستایی که در گذشته در آن زندگی می‌کردند رفته و در همان جا فوت می‌کند. سیامک بعد از آزادی از زندان به روستا می‌رود و ساکن آنجا می‌شود تا اینکه.... با توجه به اینکه پخش این سریال از دیشب 28 مرداد ماه شروع شده، هنوز درگیر هیچ حاشیه‌ای نشده است.

مجموعه تلویزیونی "سی‌امین روز" به کارگردانی جواد افشار و تهیه‌کنندگی رضا جودی ماه رمضان از شبکه دو پخش می‌شود. در این مجموعه هومن سیدی، سیما تیرانداز، محمود عزیزی، رزیتا غفاری، انوشیروان ارجمند، پژمان بازغی، اتابک نادری، آزاده صمدی، مهران رجبی، میرطاهر مظلومی و ... بازی کردند.

مجموعه تلویزیونی "سی‌امین روز" داستان زندگی مردی را به تصویر می‌کشد که به طور ناخواسته، دستش به خون برادر دوستش آغشته می‌شود و طی این اتفاق، ماجراهایی برای وی به وقوع می پیوندد.



این مجموعه گرفتار ماراتن ماه رمضان نشد، چرا که جزو یکی از گزینه‌های مجموعه رمضانی شبکه دو در پارسال بود، اما در نهایت "ملکوت" جایگزین و پخش شد، به همین دلیل شبکه دو بدون هیچ دغدغه‌ای یک مجموعه آماده پخش داشت. این مجموعه بعد از گفتگوی هومن سیدی با یکی از نشریات با حاشیه‌های فراوانی رو به رو شد.



او در این مصاحبه اشاره کرده بود که بعد از تغییر کارگردان خودش و همسرش تمایلی به بازی در این مجموعه نداشتند، اما گروه آنها را مجبور کرده بود بازی کنند، چرا که در غیر این صورت مجبور می‌شدند 300 میلیون خسارت بدهند.



شبکه دو سیما مجموعه سه قسمتی"قسم" را به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی و تهیه‌کنندگی سعید منتظرالمهدی در شب‌های قدر پخش می‌کند. این مجموعه از 29 مرداد ماه شروع شده و تا 31 مرداد ماه به جای مجموعه "سی‌امین روز" روی آنتن می‌رود.



این مجموعه با مضمون اجتماعی و مذهبی به ارتباط انسان با خدا می‌پردازد و داستان زندگی پیرمردی را به تصویر می‌کشد که در هویت و اعتقاداتش دچار تردید شده و همین موضوع او را در مسیر دیگری از زندگی قرار می‌دهد که ... در مجموعه "قسم" بهزاد فراهانی، مریم کاویانی، نسرین مقانلو، حسن جوهرچی، آزیتا ترکاشوند، امیرغفارمنش و سعید آقاخانی به ایفای نقش

پرداختند.



با توجه به اینکه پخش این مجموعه به تازگی شروع شده، هنوز درگیر هیچ حاشیه‌ای نشده است. البته این یک فیلم تلویزیونی بود که شبکه دو سیما در قالب یک سریال سه قسمتی در شب‌های قدر پخش می‌کند.



مجموعه تلویزیونی "پنج کیلومتر تا بهشت" به کارگردانی علیرضا افخمی و تهیه‌کنندگی داود هاشمی ماه رمضان از شبکه سه پخش می‌شود. ضبط این مجموعه هم تا عید فطر ادامه دارد. در این مجموعه داریوش فرهنگ، مهدی سلوکی، شهرام قائدی، رضا توکلی، شهنام شهابی، شبنم قلی‌خانی، نفیسه روشن، پردیس افکاری، حسین سلیمانی، ایمان باقری، سولماز غنی، رضا آحادی و ... حضور دارند. داستان این مجموعه درباره پسری به نام امیرحسین است که در اثر ضربه‌ای که به سرش خورده در کما به سر می‌برد.



با توجه به اینکه انتظار می‌رفت علیرضا افخمی با یک اثر دیدنی به استقبال ماه رمضان برود، اما این اتفاق نیفتاد و مورد اعتراض منتقدان قرار گرفت که داستان برگشت ارواح در این سریال خیلی فانتزی شده و با رئال فاصله دارد، حتی خیلی سایت‌ها مطالبی با تیتر روح بازی در سریال "پنج کیلومتر تا بهشت" نوشتند.



همچنین یکی از خبرگزاری‌ها خبری مبنی بر جلسه اضطرارای با رئیس سازمان صدا و سیما برای نجات این سریال منتشر شد که البته داود هاشمی تهیه‌کننده مجموعه "پنج کیلومتر تا بهشت" فردا روزی که خبر منتشر شده در گفتگو با یکی از نشریات این جلسه را تکذیب کرد.



علی‌اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه هم این جلسه را در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها تکذیب کرد. از قرار آن خبرگزاری برای جذب بازدیدکنندگان بیشتر خبری را به دروغ زد، چرا که این مجموعه بعد از آن جلسه اضطراری به قول آن خبرگزاری اصلاً با ممیزی رو به رو نشد.



مجموعه تلویزیونی "سه دونگ سه دونگ" به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه‌کنندگی محمد صالحیان ماه رمضان از شبکه تهران پخش می‌شود. در این مجموعه سیروس گرجستانی، محمد کاسبی، مرجانه گلچین، جواد عزتی، عباس جمشیدی فر، اشکان اشتیاق و ... بازی می‌کنند و داستان درباره خانواده‌ای است که به قصد مهاجرت به ایتالیا برای تهیه ویزا به ترکیه می‌روند، اما اتفاقاتی می‌افتد که سرشان کلاه می‌رود و دست از پا درازتر به ایران برمی‌گردند.



تصویربرداری بخش‌های ایران این مجموعه قبل از شروع ماه رمضان تمام شده بود و بخش ترکیه ماند که اواسط ماه رمضان گروه خودشان را برای ضبط این سکانس‌ها آماده کردند و تصویربرداری همچنان ادامه دارد. تهیه‌کننده این مجموعه این نوید را داده بود که در بخش‌های خارج از کشور یک سوپر استار بازی دارد. بعد از گذشت چند روز مشخص شد سوپر استار مجید صالحی است.



همچنین محمد کاسبی یکی از بازیگران این مجموعه به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری شد و نتوانست گروه را همراهی کند. این مجموعه طبق نظرسنجی برخی سایت‌ها رتبه اول را کسب کرده است.



در شب‌های قدر این مجموعه روی آنتن نمی‌رود و تکرار مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" به تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان در ساعت پخش "سه دونگ سه دونگ" روی آنتن می‌رود.