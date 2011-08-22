شالکه مقابل ماینتس پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شالکه در هفته سوم رقابت‌های بوندس‌لیگا در حالی که با نتیجه 2 بر صفر از میزبانش ماینتس عقب بود در نهایت با برتری 4 بر 2 به کار خود مقابل این تیم پایان داد.

برای ماینتس در این بازی آندریاس ایوانشیتز (8) و الکین سوتو (12) گل زدند و گل‌های شالکه را کلاس یان هانتلار (57)، بندیکت هوئدس (64)، جوئل ماتیپ (82) و فوکس (90) به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار باقیمانده از هفته سوم بوندس‌لیگا شب گذشته تیم هانوفر در زمین خود با نتیجه یک بر یک مقابل هرتابرلین متوقف شد. سرخیو پینتو در دقیقه 32 برای تیم میزبان گل زد و لاسوگا در دقیقه 84 بازی را به تساوی کشید.

جدول رده بندی:

1- بروسیا مونشن گلادباخ 7 امتیاز - تفاضل گل 4+

2- هانوفر 7 امتیاز - تفاضل گل 2+

3- بایرن مونیخ 6 امتیاز - تفاضل گل 5+

4- شالکه 6 امتیاز - تفاضل گل 4+

---------------------------------------------------------

16- فرایبورگ یک امتیاز - تفاضل گل 3-

17- هامبورگ یک امتیاز - تفاضل گل 7-

18- کلن یک امتیاز - تفاضل گل 7-