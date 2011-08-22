آخرین مواضع غربیها درباره شریک سابق/ پیامد نفتی سقوط طرابلس

پس از سقوط طرابلس به دست انقلابیون لیبی، تسلیم شدن یگان دفاع از معمر قذافی و بازداشت "سیف الاسلام" و "محمد" دو تن از فرزندان دیکتاتور، رهبران جهان فشارهای خود را علیه سرهنگ قذافی برای کناره گیری از قدرت پس از 42 سال حکومت افزایش دادند.

گزارشها نشان می دهد سقوط طرابلس پس از تسلیم شدن یگان دفاع از طرابلس رخ داد که در پی مشاهده حضور انقلابیون تصمیم گرفتند تسلیحات خود را کنار گذشته و دروازه های پایتخت را به روی انقلابیون باز کنند.

آمریکا

پس از بازداشت دو تن از فرزندان قذافی "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر لزوم کناره گیری دیکتاتور لیبی از قدرت در بیانیه ای گفت: دوران حکومت معمر قذافی در لیبی به سر آمده است.

وی تاکید کرد: رژیم قذافی در آستانه سقوط قرار دارد و دیکتاتور لیبی و هواداران وی باید این موضوع را درک کنند که دوران آنها به سر آمده و دیگر بر لیبی کنترل ندارند.

اوباما از شورای انتقالی لیبی خواست تا با احترام گذاشتن به حقوق مردم، جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان، حفاظت از نهادهای دولتی به ایجاد دموکراسی در این کشور کمک کند، زیرا این موضوع به نفع تمام مردم لیبی است.

رئیس جمهوری آمریکا ضمن حمایت از مخالفین قذافی گفت: مردم لیبی نشان دادند که تلاشهای آنها برای تحقق دموکراسی و آزادی در کشور بسیار بیشتر از "مشت آهنین دیکتاتور" بوده است.

انگلیس

همچنین "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس در بیانیه ای با تاکید بر لزوم کناره گیری قذافی از قدرت اعلام کرد: قذافی جنایت های هولناکی را علیه مردم لیبی انجام داد و باید هم اکنون از قدرت کناره گیری کند تا بیشتر از این مردم به درد و رنج مردم نیفزاید.

داونینگ استریت در بیانیه ای اعلام کرد کامرون سفر خود به شهر "کورنوال" را به منظور بازدید از سیل زدگان نیمه تمام گذاشت و نیمه شب گذشته وارد لندن شد و صبح امروز دوشنبه ریاست نشست شورای امنیت ملی را درباره لیبی برعهده دارد.

فرانسه

"نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه نیز شجاعت مخالفین قذافی را برای ریختن به خیابانها و سقوط طرابلس تحسین کرد و بر حمایت خود از مخالفین به منظور ایجاد آزادی و تحقق دموکراسی در این کشور تاکید کرد.

وی گفت: قذافی رنج و مشقت های مردم لیبی و تسلیحات و اراده آنها را نادیده گرفته، اما باید این نکته را هرچه زودتر درک کند که مردم می توانند وی را شکست دهند.

استرالیا

"جولیا گیلارد" نخست وزیر استرالیا نیز گفت: کاملا مشخص است که مخالفین قذافی در طرابلس حضور دارند و از لیبی حفاظت می کنند. از قذافی می خواهیم تا از قدرت کنار رود و به جنایات خود علیه مردم لیبی و اتهامات وارده علیه خود از سوی جامعه بین الملل پاسخ دهد.

ناتو

"آندرس فوگ راسموسن" دبیر کل ناتو گفت: رژیم قذافی مسئول تمام خون های ریخته شده است و زمان آن فرا رسیده تا یک لیبی جدید که تمام اصول مبتنی بر اصول آزادی هستند و حقوق شهروندی رعایت می شود، تشکیل شود.

وی افزود: قذافی به زودی متوجه می شود که نمی تواند علیه مخالفین مقاومت کند و به زودی شکست می خورد زیرا مردم تحمل خونریزی و ملالت های بیشتر را دارند و برای رسیدن به اهداف خود تلاش می کنند. مردم لیبی چهل سال قذافی را تحمل کردند اما هم اکنون فرصت آغازی دوباره فرا رسیده و باید تهدیدها علیه مردم متوقف شود.

ونزوئلا

این درحالیست که "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا نقش ناتو را در لیبی محکوم کرد و گفت: کشورهای اروپایی با حمایت آمریکا و با بمب های خود طرابلس را نابود کرده اند.

وی افزود: نمی دانم که کشورهای عضو ناتو چه تعداد بمب را در طرابلس انداختند و درباره شمار این بمب ها و وضعیت مدارس، بیمارستان ها، منازل، کارخانه ها و مزارع توضیحی ارائه نداده اند.

تاثیر سقوط طرابلس بر بازار نفت

لیبی کشوری نفت خیز و یکی از کشورهای بزرگ صادر کننده نفت بود که پیش از آغاز درگیریها در اواسط فوریه روزانه 1.49 میلیون بشکه نفت تولید می کرد اما هم اکنون صادرات این کشور به طور چشمگیری کاهش یافته است. پیش از آغاز درگیریها در لیبی حدود 85 درصد از نفت لیبی به اروپا صادر می شد.

در پی سقوط طرابلس به دست انقلابیون لیبی، قیمت نفت خام در بازارهای امروز دوشنبه آسیا کاهش یافت. قیمت نفت برنت دریای شمال با 2.37 دلار کاهش به 106.25 دلار رسید.

نگاهی به مواضع دوگانه غرب در قبال لیبی

غرب در حالی از مخالفین قذافی حمایت کرده و بر افزایش تحریم ها علیه معمر قذافی تاکید می کند که این کشورها در سالهای گذشته از مهمترین شرکای تجاری قذافی بوده و قراردادهای نفتی بسیاری را با دیکتاتور لیبی امضا کردند.

ایتالیا، چین، فرانسه، آلمان و انگلیس به عنوان بزرگترین شرکای تجاری لیبی محسوب می شوند و سالهای گذشته رابطه تجاری با قذافی برای آنها اهمیت بسیاری داشت. حجم مبادلات تجاری انگلیس حدود 1.5 میلیارد پوند است که بخش عظیمی از آن به واردات نفت خام و گاز از لیبی مربوط می شود.

کالاهای صادراتی انگلیس به لیبی از 232 میلیون پوند در سال 2007 به 377 میلیون پوند در سال 2010 و واردات نیز از 577 میلیون پوند در سال 2007 به 1.29 میلیارد پوند در سال گذشته یعنی بیش از دو برابر افزایش یافته است.

رویکرد دوگانه قدرتهای غربی با مسئله لیبی و شخص قذافی در مقایسه نشان می دهد که غرب در همه حال بدنبال منافع خود است و هم اکنون نیز در حال برنامه ریزی برای کنترل منابع نفت لیبی در دوران بعد از قذافی است و دلیل اصلی حمایت غرب از انقلابیون این کشور هم این موضوع است.