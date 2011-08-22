به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی سحرگاه دوشنبه در مراسم لیالی قدر که با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در شبستان امام خمینی(ره) و صحن‌ها و فضاهای پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با طرح این سئوال که چرا دعاهای برخی افراد مستجاب نمی‌شود؟ اظهار داشت: عده‌ای در زمان پیامبر اسلام به محضر ایشان رفتند و پرسیدند که چرا دعاها مستجاب نمی‌شود و حضرت در پاسخ به سئوال آنها فرمود چون قلب‌های شما به 10 عامل مرده است و دعاها مستجاب نمی‌شود.



وی عیب‌گویی از دیگران را یکی از این 10 عوامل برشمرد و تاکید کرد: بعضی‌ها فقط به دنبال اخبار و بولتن‌هایی هستند که دیگران را رسوا کردند، در حالی که باید دنبال چیزهایی بگردند که خودشان رسوا هستند.



امام جمعه قم خطاب به این گروه از مردم گفت: چرا دنبال نقص دیگران هستید، دنبال عیب خودتان باشید.



وی تاکید کرد: چراغ عقل را در کوچه پس کوچه‌های نفس خودتان به راه بیندازید تا ببینید چه آشغال‌هایی در نفسانیات شما وجود دارد.



حجت‌الاسلام سعیدی به تشریح عوامل دیگر عدم استجاب دعا از منظر پیامبر اسلام پرداخت و گفت: حضرت فرمود شما خداوند را شناختید اما اطاعتش نمی‌کنید؛ قرآن می‌خوانید ولی به آن عمل نمی‌کنید؛ ادعا می‌کنید پیغمبر را دوست دارید ولی با فرزندانشان دشمنی می‌کنید؛ ادعا می‌کنید با شیطان بد هستید ولی اطاعتش می‌کنید؛ می‌گوئید بهشت را دوست دارید ولی برای رفتن به آنجا کاری نمی‌کنید.



امام جمعه قم ادامه داد: حضرت در ادامه فرمایشات خودشان فرمودند شما ادعا می کنید که از آتش جهنم می‌ترسید ولی با سر داخل آتش می‌روید؛ ادعا می‌کنید دنبال مادیات نیستید اما آنها را جمع می‌کنید؛ همه شما اقرار می‌کنید که مرگی وجود دارد اما آمادگی برای مرگ فراهم نمی‌کنید؛ شما مرده‌ها را در قبر می‌گذارید اما باور نمی‌کنید که یک روز نوبت شماست.