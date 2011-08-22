حرفهای اوباما ارزشی ندارد/ ترکیه نقش مرشد را ایفا نکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا)، "بشار اسد" گفت: راه حلهای سیاسی و امنیت باید مکمل یکدیگر باشد و سوریه هم اکنون در مرحله انتقالی است و انتخابات برگزار خواهد شد و در قانون اساسی تجدید نظر خواهد شد.

وی بیان کرد: گفتگو در شرایط کنونی یکی از امور ضروری سوریه است، اما هر فردی که در جنایت علیه مردم سوریه دخالت داشته باشد مجازات خواهد شد و هیچ بیگناهی مجازات نمی شود و هیچ خطاکاری هم از چنگ عدالت نخواهد گریخت.

رئیس جمهوری سوریه درباره دعوت "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا برای کناره گیری افزود: حرفهای او ارزشی ندارد، هدف غرب از بین بردن حاکمیت سوریه است، اما ما به شدت از حاکمیت خود پاسداری می کنیم.

اسد درباره تهدیدهای نظامی که علیه وی می شود، بیان کرد: من با همه فشارها و تهدیدها مخالفم و هر اقدام نظامی علیه ما در مرحله کنونی تبعات وخیمی دربر خواهد داشت.

وی درباره موضع ترکیه گفت: هیچ کشوری حق دخالت در سوریه را ندارد اگر ترکیه نگران اوضاع باشد به آن حق می دهیم، اما اگر بخواهد نقش معلم و مرشد را ایفا کند مردود است.

وی درباره فشارهای اقتصادی علیه سوریه تصریح کرد: سوریه هرگز گرسنه نمی ماند زیرا ما خود کفا هستیم، اما هر گونه فشار اقتصادی علیه سوریه به زیان کشورهای دیگر است.