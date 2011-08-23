معاون هنرهای‌سنتی و صنایع‌دستی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: خانم صاحب‌الداری از اساتید دست‌بافته جاجیم در استان مرکزی بود که چندی پیش به دلیل بیماری و در سن 63 سالگی دارفانی را وداع گفت.

او تصریح کرد: این هنرمند فعالیت حرفه‌ای و کارگاهی خود را در تولیدات جاجیم از سال 78 در اراک آغاز کرد و در این مدت موفق به تربیت بیش از 20 هنرمند در این رشته شد.

کاظمی اظهار کرد: این هنرمند در تولید کاربری متنوع مصنوعات‌دستی جاجیم نظیر زیرانداز، سجاده، کیف‌دستی، کوسن، تابلوفرش، وسایل تزئینی و منزل مهارت بالایی داشت.

او با اشاره به حضور این هنرمند در بیش از 50 نمایشگاه ملی و استانی صنایع‌دستی اظهار کرد: استاد صاحب‌الداری علاوه بر کسب افتخار بانوی موفق سال 87 به عنوان کارآفرین برتر صنایع‌دستی نیز انتخاب شد.

