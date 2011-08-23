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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۳

یادمان پیشکسوت جاجیم‌بافی استان مرکزی در موزه حسن‌پور نصب شد

یادمان پیشکسوت جاجیم‌بافی استان مرکزی در موزه حسن‌پور نصب شد

اراک - خبرگزاری مهر: یادمان هنرمند پیشکسوت جاجیم‌بافی استان مرکزی "بتول صاحب‌الداری" در موزه حسن‌پور اراک نصب می‌شود.

معاون هنرهای‌سنتی و صنایع‌دستی استان مرکزی  در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: خانم صاحب‌الداری از اساتید دست‌بافته جاجیم در استان مرکزی بود که چندی پیش به دلیل بیماری و در سن 63 سالگی دارفانی را وداع گفت.
 
او تصریح کرد: این هنرمند فعالیت حرفه‌ای و کارگاهی خود را در تولیدات جاجیم از سال 78 در اراک آغاز کرد و در این مدت موفق به تربیت بیش از 20 هنرمند در این رشته شد.
 
کاظمی اظهار کرد: این هنرمند در تولید کاربری متنوع مصنوعات‌دستی جاجیم نظیر زیرانداز، سجاده، کیف‌دستی، کوسن، تابلوفرش، وسایل تزئینی و منزل مهارت بالایی داشت.
 
او با اشاره به حضور این هنرمند در بیش از 50 نمایشگاه ملی و استانی صنایع‌دستی اظهار کرد: استاد صاحب‌الداری علاوه بر کسب افتخار بانوی موفق سال 87 به عنوان کارآفرین برتر صنایع‌دستی نیز انتخاب شد.
 
کد مطلب 1389225

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