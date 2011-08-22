به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عمر اسرافیل داوود بن ابراهیم که تا چهار سال پیش کشیش کاتولیک در یک کلیسای محلی بود گفت: من تمام چیزهایی که همواره در جستجوی آن بودم در اسلام پیدا کردم. من با خداوند همانطور که هست ارتباط برقرار کردم بدون هیچ مانعی.

این تازه مسلمان 34 سال که در عرصه طراحی گرافیک فعالیت می کند همراه همسر خود الساندرا فاریا که نام خود را پس از تشرف به اسلام به فاطمه تغییر داده و محجبه شده شبهای رمضان در مسجد " مسکوتا دو لوز" نخستین مسجد شهر ریو حضور می یابد.

عمر درحالی که در کنار همسرش ایستاده بود گفت: در مدرسه علوم دینی یاد گرفتیم که اسلام یکی از ادیان توحیدی جهان است و هیچ تعصبی علیه این دین در برزیل وجود ندارد.

فاطمه در رابطه با پوشش حجاب خود در شهری که این پوشش برای بسیاری عجیب بوده گفت: در آغاز مادرم از این که با من بیرون بیاید شرم‌زده بود. اما من به دین و اعتقادات خود افتخار می کنم. من حجاب می پوشم و نشان می دهم که یک مسلمانم و می دانم که بخشی از اقلیت مسلمان این کشور هستم.

وی افزود: برزیل کشوری است که از فرهنگهای مختلف تشکیل و این امر موجب شده که برزیلی ها انطباق پذیر و متساهل باشند.

پائولو پینتو کارشناس اسلام از دانشگاه فدرال فومیننس نیز اظهار داشته که درحال حاضر حدود یک میلیون مسلمان در برزیل زندگی می کنند. اما در این کشور آمار رسمی از تعداد مسلمانان در دسترس نیست ، بهترین شاخص آن رشد اسلام در این کشور و افزایش سریع تعداد مساجد است.

درحال حاضر 127 مسجد در این کشور فعال هستند که این تعداد چهار برابر تعداد مساجد سال 2000 است.

جمعیت درحال رشد تازه مسلمانان برزیل با مطرح کردن حقایق جدید، نمودار مسلمانان این کشور آمریکای جنوبی را تغییر داده اند، چرا که درحال حاضر تازه مسلمانان 85 درصد کل مسلمانان برزیل را تشکیل داده اند.

سامی ایزابل سخنگوی انجمن اسلامی نیکوکاری اظهار داشت: تعداد مسلمانان درحال رشد است و بیشتر برزیلیها درحال تغییر دین خود هستند. در شهر ریو حدود 500 خانواده مسلمان زندگی می کند که 85 درصد آنها از تازه مسلمانان برزیلی هستند که هیچ ارتباطی به اعراب ندارند.

در ایالت سائوپولو و مناطق جنوبی برزیل موضوعات متفاوت هستند. اکثریت مسلمانانی که در این مناطق زندگی می کنند مهاجران سوری، فلسطینی و لبنانی هستند که در قرن نوزدهم در زمان جنگ جهانی اول و دهه 1970 به این کشور مهاجرت کردند. بسیاری از عراقی ها نیز پس از جنگ آمریکا در کشور خود به این کشور مهاجرت کردند.

افزایش ناگهانی تعداد مسلمانان برزیل پس از یازدهم سپتامبر صورت گرفت که در نتیجه رشد علاقه افراد به شناخت اسلام بود. پیناتو کارشناس اسلام در این رابطه می افزاید: پس از حملات یازدهم سپتامبر در آمریکا علاقه شدیدی به شناخت اسلام میان مردم ایجاد شد و بسیاری تصمیم به تغییر دین گرفتند.