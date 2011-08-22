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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

صهیونیستها جرات رفتن به سفارت خود در قاهره را ندارند

صهیونیستها جرات رفتن به سفارت خود در قاهره را ندارند

تعدادی از دیپلماتهای صهیونیست سفارت اسرائیل در قاهره به ترس فزاینده خود از جوانان مصری پس از به زیر کشیدن پرچم این رژیم از فراز سفارت اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، دیپلماتهای رژیم صهیونیستی در قاهره اذعان کردند: ما نمی توانیم در سفارت کار کنیم و مجبوریم تا پایان تظاهرات مردمی ضد اسرائیلی در منزل بمانیم.

صهیونیستها در تماس تلفنی با شبکه ده تلویزیون رژیم صهیونیستی اعتراف کردند: پس از اینکه پرچم اسرائیل به وسیله جوانان مصری به پایین کشیده شده ما می ترسیم و از تل آیو به ما دستور داده شده که فعلا به سفارت نرویم تا اوضاع اندکی آرام شود.

شایان ذکر است یک جوان مصری با بالا رفتن از طبقات ساختمان سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره پرچم صهیونیستها را به زیر کشید و پرچم مصر را بر فراز سفارت به اهتزار درآورد.

کد مطلب 1389235

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