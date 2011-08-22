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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

تکرار/ نجم الدین گفتگو با مهر:

"رانا" با قیمت 11.5 میلیون تومان به بازار می‌آید

"رانا" با قیمت 11.5 میلیون تومان به بازار می‌آید

مدیرعامل ایران خودرو خبر داد: خودرو "رانا" با قیمت اولیه 11.5 میلیون تومان تا پایان سال وارد بازار می‌شود.

جواد نجم الدین در گفتگو با مهر درباره زمان عرضه خودرو تازه طراحی شده رانا به بازار گفت: این خودرو حداکثر تا قبل از پایان امسال به بازار عرضه خواهد شد.

وی همچنین درباره قیمت این خودرو گفت: قیمت ابتدایی آن 11.5 نیم میلیون تعیین شده است ولی طبعا همانند دیگر خودروها تابع بازار روز خواهد بود و پس از مدتی قیمت آن افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت ایران خودرو به قیمت خودرو تندرو 90 اشاره کرد و گفت: این خودرو نیز با قیمت پائین وارد بازار شد ولی بعدها قیمت آن افزایش یافت.

خودرو رانا در سال 1387 و در آخرین روزهای مدیر عاملی منطقی در ایران خودرو رونمایی شد ولی هنوز عرضه آن به بازار آغاز نشده است.

کد مطلب 1389239

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