جواد نجم الدین در گفتگو با مهر درباره زمان عرضه خودرو تازه طراحی شده رانا به بازار گفت: این خودرو حداکثر تا قبل از پایان امسال به بازار عرضه خواهد شد.

وی همچنین درباره قیمت این خودرو گفت: قیمت ابتدایی آن 11.5 نیم میلیون تعیین شده است ولی طبعا همانند دیگر خودروها تابع بازار روز خواهد بود و پس از مدتی قیمت آن افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت ایران خودرو به قیمت خودرو تندرو 90 اشاره کرد و گفت: این خودرو نیز با قیمت پائین وارد بازار شد ولی بعدها قیمت آن افزایش یافت.

خودرو رانا در سال 1387 و در آخرین روزهای مدیر عاملی منطقی در ایران خودرو رونمایی شد ولی هنوز عرضه آن به بازار آغاز نشده است.