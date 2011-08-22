پنجره خورشیدی تولید کننده جریان الکتریسیته در اصفهان ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، موفق به طراحی و ساخت پنجره خورشیدی با قابلیت تولید، ذخیره‌سازی و کنترل جریان الکتریسته از نور خورشید شد.

بر اساس اعلام شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان، این پنجره به صورت دو جداره ساخته شده و علاوه بر تولید الکتریسته، عایق حرارت و صوت است.

در این فناوری جدید، صفحات مبدل نور خورشید به الکتریسته، به گونه‌ای در پنجره جانمایی شده است که نوعی ولتاژ ثابت ایجاد می‌کند و با تغییر زاویه تابش خورشید، الکتریسته تولید شده از آن تغییر نمی‌کند.

از مزایای استفاده از این پنجره، قابلیت استفاده در هر نوع ساختمان و در اندازه دلخواه است و امکان استفاده از آن در انواع قاب‌های موجود از جمله آلومینیومی و چوبی وجود دارد.