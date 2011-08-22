مردم زنجان در عزای مولی الموحدین گریستند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر زنجان و سایر شهرهای استان شامگاه یکشنبه با حضور در مساجد و حسینه ها با برپایی مراسم ویژه عزدارای و آیین ویژه شب های قدر در عزای حضرت علی(ع) گریستند.

مردم شهر زنجان شامگاه یکشنبه با حضور در مراسم احیای بارگاه نورانی امامزاده سید ابراهیم(ع)، مسجد جامع شهر زنجان و مساجد حسینیه و زینبیه اعظم زنجان با برگزاری مراسم قرآن به سر گذاشتن که تا بامداد روز دوشنبه ادامه پیدا کرد آئین های ویژه این شب رابه جاآوردند.

در شب های قدر نوای دلنشین دعای جوشن کبیر و فریاد "بک یا الله" مومنین در مساجد، تکایا و اماکن مقدس و منازل طنین انداز می شود و پویندگان راه حق و حقیقت و جویندگان لطف و کرم الهی، قرآن برسرگرفته و از درگاه احدیت طلب مغفرت می کنند.

مشارکت پرشور و گسترده جوانان سیاهپوش در آیین های شب زنده داری نیایش و دعا و حرکت دستجات مختلف عزاداری در معابر عمومی شهرها و روستاهای استان از جمله صحنه های معنوی و به یادماندنی است که در ایام سالروز شهادت جانکاه متقیان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) توجه همه را جلب می کند.همچنین دستجات عزاداری دیشب و امروز در نقاط مختلف استان زنجان برپا شده و در حال حاضر نیز دسته عزداری مسجد حسینه اعظم زنجان در حال حرکت به سوی امامزاده سید ابراهیم(ع) شهر زنجان است.