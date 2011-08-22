۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۶

انور ابراهیم در دادگاه :

نخست وزیر مالزی علیه من توطئه می کند

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: "انور ابراهیم" رهبر مخالفان دولت مالزی "نجیب رزاق" نخست وزیر این کشور را متهم به توطئه بر علیه خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت خبری مالزین اینسایدر(Malaysian insider)، انور ابراهیم روز دوشنبه در جلسه دادگاه با تاکید بر بیگناهی خود در پرونده اتهام او به تجاوز به دستیار خود گفت: این اتهام دروغی زشت و وحشتناک است که به زودی اثبات خواهد شد.

وی افزود: تمام فرایند دادگاه توطئه ای از سوی نخست وزیر برای ایجاد فراموشی سیاسی در خصوص من و به زندان انداختن مجدد من است. 

انور ابراهیم این سخنان را در یک چرخش غیر منتظره و با ایستادن در جایگاه شاهد در جلسه دادگاه بیان کرد.

وکلای انور ابراهیم چندی پیش 9 تن از جمله نخست وزیر و همسرش برای حضور در دادگاه به عنوان شاهد دعوت کردند که نجیب رزاق و همسرش از حضور در دادگاه سرباز زدند. 
 

