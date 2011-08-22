ارائه راهبردهای توسعه صادرات صنایع دستی به کارگروه توسعه صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بالان با اعلام این خبر افزود: یکی از مهمترین سندهایی که میتواند اصالت و نام کشور را در فرآیند جهانی برجسته کند، به طور حتم صنایعدستی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 60 درصد صادرات جهانی صنایعدستی توسط شش کشور صورت میگیرد، اظهار داشت: چین، هند، پاکستان، ترکیه، نپال و مصر این شش کشور را تشکیل میدهند.
مدیرکل امور بازرگانی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور تصریح کرد: طی سالهای اخیر بین 300 تا 400 میلیون دلار به طور مستقیم و حدود 150 تا 160 میلیون تومان به صورت غیرمستقیم از محل صادرات صنایعدستی عاید کشور شده است.
وی اضافه کرد: صنایعدستی ایران در سالهای اخیر بازارهای کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی، اروپایی و آمریکا را در اختیار گرفتهاند.
بالان از عربستان، کویت، امارات، قطر، یمن، ترکیه، سوریه، لبنان، مالزی به عنوان عمده وارد کنندگان آسیایی صنایعدستی کشور نام برد و ادامه داد: در میان کشورهای آفریقایی نیز مراکش، مصر، لیبی، کنیا و آفریقای جنوبی مقصد صنایعدستی ایران هستند.
وی با اشاره به اینکه صادرات صنایعدستی ایران با وجود ظرفیتهای موجود، با موانع و مشکلاتی نیز روبهرو است، بیان داشت: کمبود کارشناسان و ارزیابان متخصص و آشنا با حوزه صنایعدستی، کمبود سرمایهگذاری در امر بستهبندی محصولات صنایعدستی و سنتی بودن روند صادرات کشور در مقایسه با تجارت جهانی از مهمترین موانع و مشکلات پیشرو است.
مدیرکل امور بازرگانی معاونت صنایعدستی سازمان میراث فرهنگی کشور موارد ذکر شده را از جمله راهبردهای ارائه شده به کارگروه توسعه صادرات کشور عنوان کرد و گفت: این راهبردها به سازمان توسعه تجارت با هدف طرح در کارگروه مذکور ارسال شده است.
وی افزود: در صورت موافقت کارگروه توسعه صادرات کشور با این راهبردها، مصوباتی سهم بخش صنایعدستی میشود که توسعه اشتغال، حضور هنرمندان در صحنههای تصمیمسازی و افزایش درآمد از جمله نتایج آن خواهد بود.
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