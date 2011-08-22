نخبگان استرالیا از سیاست دولت در برخورد با پناهجویان انتقاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، گروهی 34 نفره از فیلمسازان، سیاستمداران و فعالان اقتصادی در استرالیا با حمایت از یک برنامه مطالعاتی در خصوص منافع عمومی سیاستهای مهاجرتی دولت این کشور انتقاد خود را اعلام کردند.

"ایان مک فی" وزیر سابق مهاجرت استرالیا و "توماس کنالی" یکی از نویسندکان این کشور نیز در یک بیانیه مشترک سیاست دولت این کشور در برخورد با پناهندگان و پناهجویان را فرصت طلبی های سیاسی منجر به تراژدی های انسانی دانستند.

بر اساس این بیانیه آمده است: سیاستهای دولت استرالیا در برخورد با پناهجویان تنها منجر به ایجاد گفت و گوهای غیر سازنده و هزینه های گزاف برای این کشور شده در حالی که برخورد با یک گروه کوچک از پناهجویان و پناهندگان به سادگی امکان پذیر است.

استرالیا سالهاست که سیاست بازداشت اجباری پناهجویان و اعزام آنها به جزیره دور افتاده کریسمس را در دستور کار خود دارد و به تازگی توافقنامه ای با مالزی به منظور تبادل تعدادی از پناهجویان را به امضا رسانده که به دلیل شکایت وکیل پناهجویان در استرالیا اجرای این توافقنامه به طور موقت متوقف شده است.

آذر ماه سال گذشته یک قایق چوبی اندونزیایی که حامل 100 پناهجو به مقصد استرالیا بود بر اثر برخورد با صخره در جزیره کریسمس استرالیا غرق شد و بیش از 50 نفر انها کشته شدند.