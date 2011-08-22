به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکراصفهانی یکشنبه شب در ضیافت افطاری مسئولان و کارکنان شورای هماهنگی مواد مخدر استان اصفهان با اعلام این مطلب افزود: موضوع مواد مخدر امروز به عنوان یک تهدید جدی برای کشور ما محسوب می‌شود که بر اقتصاد، فرهنگ، مناسبات اجتماعی و همه ابعاد زندگی آحاد جامعه ما تاثیرات منفی به جا می‌گذارد.

وی اظهار داشت: کشور ما از نظر جغرافیایی در موقعیت خوبی قرار گرفته و محل عبور کالا از شرق و غرب و جنوب و شمال است که این موقعیت باعث شده تا ابرقدرت‌های جهان چشم خود را به کشور ما بدوزند.

استاندار اصفهان تصریح کرد: این موقعیت جغرافیایی علاوه بر اینکه می‌تواند فرصت خوبی برای ما باشد یک نوع تهدید هم برای ما ایجاد می‌کند و آن نزدیکی به کشور افغانستان است که حجم بالای مواد مخدر از مرزهای این کشور وارد موقعیت ما می‌شود.

وی اولویت اول این شورا را پیشگیری از اعتیاد عنوان کرد و بیان داشت: در خصوص مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی استان به خوبی فعالیت می‌کند و شهدایی را هم در این عرصه تقدیم کرده است اما باید در کنار مبارزه اولویت اول را به پیشگیری اختصاص دهیم تا هیچ فردی به دام سوداگران مرگ نیافتد.

ذاکراصفهانی تاکید کرد: با توجه به اینکه ما به عنوان استان ترانزیتی کشور و کانال عبور از شرق به غرب و جنوب به شمال هستیم، فعالیت‌های خوبی در زمینه مبارزه با مواد مخدر در استان انجام شده که تمام این تلاش‌ها و جانفشانی‌ها قابل تقدیر است.

وی در ادامه گفت: باید در کنار مبارزه، فعالیت‌های سلبی و ایجابی هم داشته باشیم و زمینه‌هایی ایجاد کنیم که هیچ فردی گرفتار معضل اعتیاد نشود و همانطور که می‌توانیم با تولید جنس خوب در کشور، از ورود کالای قاچاق جلوگیری کنیم، در زمینه مواد مخدر هم می‌شود با تقویت فضای دینی و ساماندهی شرایط اقتصادی، گرایش به سمت مواد افیونی را به صفر رساند.

استاندار اصفهان از تلاش‌های مجموعه فرماندهی انتظامی استان در زمینه مبارزه جدی با موضوع مواد مخدر تقدیر و تشکر کرد و بیان داشت: امیدوارم با تلاش‌های مردم و مسئولان، فضای استان اصفهان از وجود معتادان و مواد اعتیادآور پاک شده و زمینه پیشرفت و ترقی کشور فراهم شود.