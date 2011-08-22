ریاضت اقتصادی اروپا عامل کاهش قیمت نفت/ صحت حرف ایران در اوپک تایید شد

سیدمحمد علی خطیبی در گفتگو با مهر درباره مهمترین دلایل نوسان قیمت جهانی نفت در روزهای اخیر گفت: یکی از مهمترین دلایل کاهش بهای جهانی نفت افت شاخص در بورس های معتبر و بزرگ جهان به ویژه در منطقه آمریکا و اتحادیه اروپا است.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با اعلام اینکه افت شاخص بورس منجر به کاهش قیمت جهانی نفت می شود، تصریح کرد: بازارهای بورس هم متاثر از شاخصهای اقتصاد جهانی و رکود حاکم در برخی از کشورها روند نزولی را در پیش گرفته است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نوسانهای شاخصهای بورس منجر به نوسانهای متعدد بهای طلای سیاه خواهد شد، اظهار داشت: در شرایط فعلی کمبود نفتی در بازار جهانی وجود ندارد ضمن انکه حجم ذخیره سازی نفت خام در کشورهای مصرف کننده در حال افزایش است.

وی با یادآوری اینکه در نشست یکصد و پنجاه و نهمین اوپک برخی از کشورها خواستار افزایش سقف تولید نفت این سازمان بوده اند، بیان کرد: با گذشت چند هفته از این نشست مشخص می شود که وضع اقتصاد جهانی به گونه ای بوده که نیاز به افزایش سقف تولید نفت نیست.

خطیبی با بیان اینکه در حال حاضر صحت ادعای ایران در نشست گذشته اوپک برای تمامی کشورهای عضو این سازمان مشخص و مسجل شده است، اظهارداشت: ایران در کنار برخی از اعضای اوپک نگرانی هایی نسبت به وضع اقتصاد جهانی به ویژه در منطقه اروپا داشت که این موضوع منجر به کاهش تقاضای جهانی نفت خواهد شد.

به گزارش مهر، نشست یکصد و پنجاه و نهم اوپک، برخی از اعضای حوزه خلیج فارس و در راس آنها عربستان سعودی افزایش سهمیه‌های تولید را خواستار شده بودند اما در مقابل نمایندگان کشورهای الجزایر، آنگولا، ونزوئلا، اکوادور، عراق و ایران خواستار تثبیت سهمیه های تولید شدند.



با این تصمیم اوپک سهمیه تولید نفت 12 کشور عضو این سازمان حداقل تا آذر ماه سالجاری در سطح 24 میلیون و 845 هزار بشکه در روز تثبیت شده است که پیش بینی می شود آثار روانی این تصمیم مانع سقوط ناگهانی قیمت جهانی نفت خواهد شد.

ریاضت اقتصادی اروپا عامل کاهش قیمت نفت

به گفته نماینده ایران در اوپک به دلیل رکود و ریاضت اقتصادی تقاضای نفت نه تنها افزایش نیافته است بلکه شرایط موجود منجر به وجود مازاد عرضه در بازار و افزایش ذخیره سازی گسترده نفت توسط کشورهای مصرف کننده شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در هفته های اخیر سبد نفتی اوپک در محدوده 105 دلار نوسانهایی داشته است، افزود: پیش بینی می شود با ورود به فصل سرد سال و افزایش تقاضاهای فصلی نفت، به نوعی وضعیت قیمت جهانی این کالای استراتژیک تقویت شود.

وی از اعمال سیاست ریاضت اقتصادی در برخی از کشورهای مصرف کننده نفت به ویژه در سطح اروپا به عنوان یکی از مهمترین عوامل تضعیف کننده بازار و قیمت جهانی نفت یاد کرد و افزود: این سیاستها منجر به کاهش گسترده تقاضای جهانی نفت شده است.

خطیبی با با یادآوری اینکه در بحران اقتصادی سالهای 2007 تا 2008 میلادی این شرکتهای خصوصی و بانکها بودند که بیشتر تحت تاثیر این بحران قرار گرفته بودند، تصریح کرد: در این دوره این شرکتها با حمایت مالی دولتها روبرو شدند و به نوعی بحران اقتصاد جهانی مدیریت و کنترل شد.

نماینده ایران در سازمان اوپک با اعلام اینکه اما در شرایط فعلی این دولتها هستند که با بحران های اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، اظهار داشت: در حال حاضر رشد اقتصادی با مشکلات و موانعی روبرو است و بدهی های دولتها منجر به افزایش نگرانی در جامعه اقتصادی جهان شده است.