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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

لیگ قهرمانان اروپا/

بایرن مونیخ در آستانه صعود/ کار ویارئال دشوار است

بایرن مونیخ در آستانه صعود/ کار ویارئال دشوار است

دیدارهای برگشت مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه شب با برگزاری پنج دیدار پیگیری می شود که بایرن مونیخ آلمان کار نسبتا ساده‌ای برای صعود به مرحله گروهی این رقابت‌ها دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن مونیخ که در دیدار رفت با نتیجه 2 بر صفر از سد اف سی زوریخ سوئیس گذشته و در این دیدار خارج از خانه به نظر نمی رسد کار سختی پیش رو داشته باشد.

دیگر دیدار حساس سه شنبه شب را ویارئال اسپانیا مقابل اودنسه دانمارک برگزار می کند. ویارئال در دیدار رفت با یک گل مغلوب حریف دانمارکی خود شده و کار دشواری در این دیدار خانگی پیش رو دارد.

- برنامه دیدارهای برگشت مرحله پلی آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا که سه شنبه شب برگزار می شود، به شرح زیر است:

* آپوئل نیکوزیای قبرس - ویسلا کراکوی لهستان
دیدار رفت: ویسلا کراکو یک - آپوئل نیکوزیا صفر

* مالموی سوئد - دینامو زاگرب کرواسی
دیدار رفت: دیناموزاگرب 4 - مالمو یک

* خنک بلژیک - مکابی حیفا
دیدار رفت: مکابی 2 - خنک یک

* ویارئال اسپانیا - اودنسه دانمارک
دیدار رفت:  اودنسه یک - ویارئال صفر

* زوریخ سوییس - بایرن مونیخ آلمان
دیدار رفت: بایرن مونیخ 2 - زوریخ صفر

کد مطلب 1389264

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