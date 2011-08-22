بهره برداری از فاز دوم بوستان آب در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: با توجه به استقبال شهروندان از بوستان آب، حوزه فنی و عمرانی در نظر دارد تا پایان امسال فاز دوم این بوستان را تکمیل نماید.

وی با اشاره به استفاده بهینه از آب در این بوستان افزود: در این پارک جریان آب توسط آبشارها و کانالهایی به نحوی زیبایی و طراحی شده است که در مسیری مشخص هدایت و از روی این نقاط به صورت ثقلی جریان می یابد.

شادالوئی گفت: همچنین فضای پارک آب به گو نه ای طراحی شده است که آب قنات مهدی آباد که از این محدوده عبور می کند به این پارک متصل شده و از آن برای آبیاری فضای سبز و درختان پارک و آبگیری حوضچه ها، نهرها و آبشارهای موجود استفاده می شود.

وی با اشاره به استفاده انرژی خورشیدی در بوستان آب افزود: به منظور کاهش هزینه ها و رعایت اصل اصلاح الگوی مصرف در تعدادی از چراغها از سیستم خورشیدی (چراغهای سولار) استفاده شده است.

بوستان آب در فلکه اول تهرانپارس - ابتدای بلوار پروین واقع شده است.