نگاه غرب به مسئله حقوق بشر یکجانبه است

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه اشپیگل در مطلبی با اشاره به اینکه روابط غرب با چین در جریان بحران مالی غرب بسیار متشنج شده، نوشت: واشنگتن چین را به در پیش گرفتن یک سیاست ارزی خودخواهانه متهم می کند.

این در حالی است که "فو یینگ" معاون وزیر امور خارجه چین در گفتگو با "اشپیگل" این انتقاد را به آمریکا وارد کرد که بر سر چین منت می گذارد. وی افزود: غرب ساده لوح و احمق است. اروپاییها و آمریکاییها تمایل دارند که الگوهای جنگ سرد را روی چین پیاده کنند و کشور ما از این موضوع فوق العاده حیرت زده است.

وی همچنین تاکید کرد که نگاه اروپا و آمریکا به مسئله حقوق بشر یکجانبه و منفی می باشد. غرب باید بپذیرد که سیستم های سیاسی دیگری به غیر از سبک دموکراسی غربی در دنیا وجود دارد. برای آنها حقوق بشر فقط درباره افرادی وجود دارد که می خواهند دولت آنها را از هم بپاشند یا قوانینشان را زیر پا بگذارند.

فو یینگ در ادامه همچنین انتقاد شدیدی به رفتارهای نادرست غرب وارد کرده و اظهار داشت: چرا آنها بیشتر از آنچه پول دارند خرج می کنند؟ چرا آنها وعده هایی می دهند که نمی توانند آن را عملی کنند؟ غرب اعتراف کرده که گسترش بحران مالی در اروپا و آمریکا همچنین روی چین تاثیر خواهد گذاشت. ما همراه با غرب در یک قایق نشسته ایم، ما واقعا نگران مشکلات اقتصادی غرب هستیم.

معاون وزیر امور خارجه چین در راستای ناو هواپیمابری که کشورش اخیرا ساخته اظهار داشت: چین قصد ندارد آمریکا را به مبارزه بطلبد و این کشور را به عنوان تهدید قلمداد نمی کند. چین تصمیم ندارد بر دنیا حکومت کند. مهمتر از افزایش تسلیحات برای پکن مبارزه با فقر است که اهمیت دارد.