شیاد مامورنما در اصفهان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حسین‌زاده با اعلام این خبر گفت: فرد شیادی که با معرفی خود به عنوان مامور یکی از ارگان‌های دولتی، تعدادی از شهروندان را مورد اخاذی قرار داده بود توسط ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود به عنوان مامور و ادعای نفوذ در دادسرا و مراجع انتظامی اقدام به اخاذی از شهروندان می‌کند موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشت: پس از انجام تحقیقات لازم و کسب اطمینان از درستی موضوع، با هماهنگی مقام قضایی ماموران به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در بررسی میدانی انجام شده مشخص شد متهم برای حل مشکل قضایی یکی از شهروندان مبلغ 10 میلیون ریال مطالبه و قصد دارد سه میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت دریافت کند که با حضور ماموران در عمل خود ناکام و دستگیر شد.

حسین‌زاده اضافه کرد: متهم که احمد ـ ع نام دارد، در ابتدا هرگونه بزهی را انکار می‌کرد اما پس از روبه‌رو شدن با اسناد مستدل، به بزه انتسابی اقرار کرد.

وی بیان داشت: در همین رابطه فرد دیگری که به عنوان رابط با وی همکاری می‌کرد نیز شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، افزود: شهروندان باید سعی کنند مشکلات قضایی و انتظامی خود را از راه‌های قانونی دنبال کنند و با اغفال افراد شیاد مشکلات خود را زیادتر نکنند.