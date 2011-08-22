صدرنشینی صبا در لیگ برتر اتفاقی نیست

وحید حمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: متاسفانه تلاش می شود که موفقیت های صبای قم در چهار هفته گذشته لیگ برتر فوتبال کمرنگ جلوه داده شود اما همه ما توکلمان به خداست و با اعتماد به نفس بیشتر برای موفقیت در لیگ دهم به کارمان ادامه می دهیم.



وی اظهار داشت: این روزها برخی رسانه ها و کارشناسان سعی می کنند با تحمیل نظرات خود، صدرنشینی صبا در لیگ برتر را اتفاقی جلوه دهند اما قطعا تیم صبای قم با بازی های بهتر، شایستگی صدرنشینی را با موفقیت در ادامه لیگ نشان خواهد داد.



مدافع تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: تیم بی ستاره اما کاملا هماهنگ و منسجم به کار خود ادامه می دهد و مهم‌ترین هدف ما در یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، قرار گرفتن در بین سه تیم برتر لیگ و کسب سهمیه لیگ‌ قهرمانان آسیا است.



وی تاکید کرد: صبای قم نسبت به فصل گذشته کاملا متحول شده است و با اینکه ستاره و بازیکن آنچنان سرشناسی نسبت به سایر تیم ها در صبا وجود ندارد اما نشان داده ایم که یک تیم هماهنگ و با انگیزه ایم و مقابل تمام لیگ برتری ها با قدرت به کار خود ادامه خواهیم داد.



حمدی نژاد با اشاره به وضعیت خود در این فصل لیگ برتر، ادامه داد: همانند فصل گذشته مورد اعتماد کادر فنی تیم صبای قم هستم و تمام تلاشم را انجام می دهم بتوانیم امسال نیز یک مدافع مثمر ثمر و کارساز برای صبا باشم.



مدافع تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: این دومین فصلی است که در تیم فوتبال صبای قم در لیگ برتر حضور دارم و در واقع از زمانی که افتخار عضویت در این باشگاه نصیبم شده، تمام تلاشم را برای موفقیت صبا به کار گرفته ام، ضمن اینکه با خوب و مثبت بازی کردن در تیم فوتبال صبای قم برای رسیدن به موفقیت های بیشتر تلاش می‌کنم.



وی افزود:‌ با اعتمادی که کادر فنی در این فصل به من دارند، از ابتدای لیگ یازدهم در تمامی بازی‌ها در ترکیب اصلی به میدان رفته‌ام و تمام تلاش خودم را برای اینکه با صبا در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر به مقامی شایسته دست یابیم انجام خواهم داد.



حمدی نژاد ادامه داد: تیم فوتبال صبای قم در این دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با وجود بازیکنانی ارزشمند و با انگیزه به عنوان تیمی یکدست تا این هفته نمایش خوبی داشته است و قطعا هماهنگی بهتری نیز در بازی‌های بعدی نشان خواهیم داد.



وی در خصوص عملکرد تیم فوتبال صبای قم در چهار هفته گذشته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌‌های کشور، ابراز داشت: در آغاز لیگ یازدهم، بازی‌ها را خوب آغاز کردیم و با کسب نتایج خوب موفق شدیم تیم های مطرح تراکتور سازی، راه آهن و سایپا را شکست دهیم.



مدافع صبای قم همچنین به بازی هفته پنجم از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور که صبای قم در مقابل تیم شاهین بوشره به میدان می‌رود، اشاره کرد و گفت: شاهین از تیم‌های بسیار خوب لیگ است که تیم کم تجربه‌ای نیست و باید بدانیم که در مصاف با این تیم بازی سختی در پیش داریم و کسب سه امتیاز کار آسانی نخواهد بود.



صبای قم که در حال حاضر با کسب 10 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ایستاده است، در هفته پنجم مسابقات دور رفت یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌ فارس، روز چهارشنبه دوم شهریور میهمان تیم شاهین بوشهر است.

