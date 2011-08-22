محمدرضا اخضریان کاشانی مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: فردا سه‌شنبه 1 شهریور، دو نرم‌افزار «سفر آخرت» و «نمایه بحرین مروارید گم‌شده» در دفتر وزیر ارشاد رونمایی خواهد شد.

اینمسئول فرهنگی درباره نرم‌افزار«سفر آخرت» بیان کرد: این نرم‌افزار‌ یک برنامه ساده بوده که در قالب یک پکیج ارائه شده است و با توجه به شرایط امروز و سوالاتی که درباره مرگ وجود دارد، شاید وجود این نرم‌افزار در هر منزلی لازم باشد.

وی افزود: «سفر آخرت» در واقع یک نرم‌افزار شسته و رفته درباره مرگ و موضوعات مرتبط با آن است که بیش از 130 مقاله با محوریت این موضوع از دیدگاه قرآن، ائمه، شاعران و ... در آن ارائه شده است. راهکارهای توبه، آداب دفن، گالری تصویری مرتبط با موضوع مرگ مانند قبور بزرگان، فیلم و فایل‌های صوتی و 20 قرائت مجلسی قرآن برای استفاده در مراسم ترحیم از دیگر امکاناتی هستند که در این نرم‌افزار به مخاطب ارائه می‌شوند. به علاوه 12 فایل صوتی سخنرانی هم درباره مرگ در «سفر آخرت» وجود دارد.

کاشانی ادامه داد: نرم‌افزار دوم، «نمایه بحرین، مروارید گم‌شده» نام دارد که با محوریت موضوع کشور بحرین ساخته شده است. 1000 مقاله گردآوری شده در قالب آشنایی با کلیت کشور بحرین، روابط تاریخی‌اش با ایران، جایگاه شیعیان در این کشور، مسائل مرتبط با انقلاب این کشور، استعمارگران در بحرین و ... در این نرم‌افزار، برای مخاطبان ارائه شده است. به علاوه 36 فیلم مستند هم درباره کشور بحرین در این برنامه وجود دارد.

مدیرعامل موسسه نمایه در پایان گفت: مراسم رونمایی از این نرم‌افزارها، روز سه‌شنبه 1 شهریور از ساعت 10:30 با حضور سید محمد حسینی وزیر ارشاد در دفتر وزیر ارشاد برگزار می‌شود.