یورش صهیونیستها به الخلیل/ 55 فلسطینی زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع بیمارستانی در کرانه باختری اعلام کردند: در درگیری ها میان اشغالگران و فلسطینی ها در مناطق مختلف شهر "الخلیل" در کرانه باختری 55 فلسطینی زخمی شدند.

این منابع تاکید کردند: نظامیان اسرائیلی با گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور به سوی فلسطینی ها حمله کردند همچنین آنها به شدت فلسطینی ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

همچنین نظامیان اسرائیلی منزل "محمود القواسمی" عضو جنبش حماس را منفجر کردند که منزل وی به شدت آسیب دید. (وی در اسارت صهیونیستهاست).

منابع آگاه فلسطین اعلام کردند که صهیونیستها با یورش به مناطق" ابوکتیلیه" در شمال غرب الخلیل دهها نفر را بازداشت کردند و در همین حال درگیری شدیدی میان جوانان فلسطینی و نظامیان اشغالگر در منطقه باب الزاویه در مرکز الخلیل درگرفت و جوانان با سنگ و بطری به سوی صهیونیستها حمله کردند.