به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی هنری صبا در ماه مبارک رمضان و همزمان با برپایی نمایشگاه چهارمین رونمایی از گنجینه صبا، اقدام به برگزاری کارگاه نقاشی قهوه‌خانه‌ای توسط استاد منصور وفایی، با موضوع امام علی(ع) خواهد کرد. این کارگاه به مدت 10 روز در نگارخانه خیال موسسه صبا برگزار می‌شود.

قرار است در این کارگاه تابلویی با ابعاد 120*180 سانتیمتر بر روی بوم و با تکنیک رنگ روغن به صورت زنده در حضور بازدیدکنندگان اجرا شود.

علاقمندان برای بازدید از این کارگاه می‌توانند از چهارشنبه دوم شهریورماه هر روز به جز ایام تعطیل از ساعت 18تا 10 به خیابان ولی‌عصر (عج)، خیابان طالقانی غربی، خیابان صبا (شهید برادران مظفر)، شماره 125 مراجعه کنند.