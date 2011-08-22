اجلاس بین المللی ادیان فرصت مناسبی برای همکاری تهران و مانیل است

به گزارش خبرنگار مهر، "انتونیو له دسما" دعوت جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در این اجلاس و ریاست یکی از جلسات کمیته علمی را پذیرفت.

رایزن فرهنگی کشورمان در ادامه این دیدار، گزارشی از وضعیت و فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در زمینه گفتگوی ادیان ارائه داد.

"دیوسالار" ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره علاقمند به گفتگوی میان ادیان و فرهنگ های مختلف بوده، گفت که اعتقاد دارد ایجاد ثبات و صلح پایدار تنها با گفتگوی میان ادیان و تاکید بر مشترکات قابل تحقق است .

وی افزود : ایران در این زمینه گام های اساسی و تاثیر گذاری را برداشته که نمونه آن را می توان در برپایی اجلاس بین المللی گفتگوی ادیان و فرهنگ های اسیایی در تهران دانست که زمینه همکاری و تعامل هر چه بیشتر را در منطقه فراهم خواهد ساخت.

اسقف اعظم فیلیپین دارای بالاترین درجه اسقفی در این کشوراست و مسئولیت هایی همچون معاون کنفرانس اسقف های کاتولیک، رئیس کمیسیون گفتگوی بین مذاهب، عضو کمیسیون امور اجتماعی صلح و عدالت، ‌عضو شورای واتیکان در صلح و عدالت از سال 2004 تاکنون را در سابقه فعالیت های دینی خود داشته است.

وی در شهریور ماه سال جاری برای شرکت در اجلاس بین المللی گفتگوی ادیان و فرهنگ های آسیایی به ایران سفر خواهد کرد.