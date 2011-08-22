رشد 100 درصدی صدور پروانه در بافتهای فرسوده پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هیربد معصومی با بیان اینکه نوسازی بافتهای فرسوده از راهبردهای اساسی شهرداری تهران است، گفت: با تسهیلات ویژه ای که در بسته تشویقی در نظر گرفته شد سرمایه گذاران و همچنین سایر شهروندان استقبال خوبی از نوسازی بافتهای فرسوده داشتند.

وی افزود: این موضوع موجب شد در 3 ماهه ابتدایی سال با رشد 100 درصدی صدور پروانه در بافتهای فرسوده مواجه باشیم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه اظهار کرد: همچنین بر اساس طرحهای منظر شهری به ازای هر واحد بافت فرسوده که در طرح نوسازی قرار می گیرد 6 تا 7 متر فضا آزاد می شود که این فضاها در مجموع به فضاهای خدماتی و فضای سبز تبدیل می شود.

معصومی تصریح کرد : روند خوبی در نوسازی بافتهای فرسوده ایجاد شده است و چنانچه حتی این اقدامات بتواند یک مورد مانند ناپایداری بافتها را نیز کاهش دهد و تبدیل به بافت پایدار کند اقدام بزرگی صورت گرفته است.

وی همچنین از اصلاح نقشه بافتهای فرسوده تهران خبر داد و گفت: نقشه بافتهای فرسوده تهران که توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه شده بود، نیاز به اصلاحاتی داشت که این اصلاحات صورت گرفته است و آماده ارائه به کمیسیون ماده 5 است.

معصومی خاطر نشان کرد: امیدواریم بزودی نقشه اصلاحات بافتهای فرسوده برای تصویب به کمیسیون ماده 5 ارائه شود.