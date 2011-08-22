۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

رشد 100 درصدی صدور پروانه در بافتهای فرسوده پایتخت

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه نوسازی بافتهای فرسوده با روند خوبی در حال انجام است، از رشد 100 درصدی صدور پروانه در این نقاط طی سه ماهه ابتدایی سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هیربد معصومی با بیان اینکه نوسازی بافتهای فرسوده از راهبردهای اساسی شهرداری تهران است، گفت: با تسهیلات ویژه ای که در بسته تشویقی در نظر گرفته شد سرمایه گذاران و همچنین سایر شهروندان استقبال خوبی از نوسازی بافتهای فرسوده داشتند.

وی افزود: این موضوع موجب شد در 3 ماهه ابتدایی سال با رشد 100 درصدی صدور پروانه در بافتهای فرسوده مواجه باشیم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه اظهار کرد: همچنین بر اساس طرحهای منظر شهری به ازای هر واحد بافت فرسوده که در طرح نوسازی قرار می گیرد 6 تا 7 متر فضا آزاد می شود که این فضاها در مجموع به فضاهای خدماتی و فضای سبز تبدیل می شود.
 
معصومی تصریح کرد : روند خوبی در نوسازی بافتهای فرسوده ایجاد شده است و چنانچه حتی این اقدامات بتواند یک مورد مانند ناپایداری بافتها را نیز کاهش دهد و تبدیل به بافت پایدار کند اقدام بزرگی صورت گرفته است.
 
وی همچنین از اصلاح نقشه بافتهای فرسوده تهران خبر داد و گفت: نقشه بافتهای فرسوده تهران که توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه شده بود، نیاز به اصلاحاتی داشت که این اصلاحات صورت گرفته است و آماده ارائه به کمیسیون ماده 5 است.
 
معصومی خاطر نشان کرد: امیدواریم بزودی نقشه اصلاحات بافتهای فرسوده برای تصویب به کمیسیون ماده 5 ارائه شود.
