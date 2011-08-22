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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

700 واحد پارکینگ در غرب تهران احداث شد

شهردار منطقه 5 گفت: به منظور تامین فضای مناسب پارک خودرو مورد نیاز مجموعه های رفاهی و تفریحی، 700 واحد فضای پارک خودرو در حاشیه بوستان جوانمردان احداث شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید طلوعی با اعلام این خبر افزود: با توجه به اهمیت تامین فضای پارک خودرو در کنار مراکز تجاری ورفاهی جهت تامین رفاه شهروندان و جلوگیری از ترافیک در این محدوده ها احداث پارکینگ در بوستان جوانمردان در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به پیشرفت 90 درصدی فاز نخست بوستان جوانمردان گفت: در این بوستان جاذبه تفریحی گسترده ای طراحی شده و با بهربرداری از این مرکز حجم سفرهای شهری را به همراه خواهد داشت که در همین راستا با هدف تامین رفاه شهروندان و مراجعین 2 پارکینگ در حاشیه  بوستان احداث شد.

طلوعی ادامه داد: به منظور تامین فضای پارک خودرو پارکینگی با ظرفیت 200 دستگاه خودرو در ورودی بوستان و حاشیه بزرگراه شهید همت احداث شد.

به گفته شهردار منطقه 5، این پارکینگ با حفظ درختان موجود در توتستان کن مناسب با همسطح سازی و مناسب سازی برای پارک خودرو استفاده فراهم شده است.

طلوعی همچنین از احداث پارکینگ در ضلع شرق مجموعه بانوی آفتاب خبر داد وگفت: با توجه به فضای مناسب موجود دراین نقطه از بوستان پارکینگی با ظرفیت 500 دستگاه در این بخش از بوستان طراحی واحداث شد.

شهردار منطقه 5 افزود: درفاز نخست بوستان جوانمردان مسیرهای درشکه ، دوچرخه ، پیاده رو ، نمازخانه و همچنین آلاچیق جهت تامین رفاه شهروندان احداث شده است که می تواند بخشی از کمبودها فضاهای تفریحی شهر تهران را تامین کند.
کد مطلب 1389282

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