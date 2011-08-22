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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

لحظه لحظه با انقلاب لیبی/

"الزواره" و "الجمل" به تصرف انقلابیون درآمد/ مقاومت سرسختانه قذافی

"الزواره" و "الجمل" به تصرف انقلابیون درآمد/ مقاومت سرسختانه قذافی

تصرف شهرهای دیگری به وسیله انقلابیون لیبی، مقاومت سرسختانه نیروهای قذافی از آخرین اخبار مربوط به انقلاب لیبی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه گزارش داد: گردانهای قذافی همچنان در برخی مناطق طرابلس مقاومت می کنند و نیروهای ویژه از منطقه "باب العزیزیه" حفاظت می کنند.

خبر دیگر اینکه درگیری های شدیدی در جنوب طرابلس میان انقلابیون و نیروهای طرفدار قذافی در جریان است و اینکه تک تیراندازان قذافی انقلابیون را در میدان شهدای پایتخت مورد هدف قرار می دهند.

همچنین خبرها حاکی است که انقلابیون محل احتمالی اختفای معمر قذافی را پیدا کرده اند و انقلابیون با تصرف شهرهای "الزواره" و "الجمل" در حال پیشروی به سوی گذرگاه "راس الجدیر" هستند.

خبر دیگر اینکه "سیف الاسلام" فرزند قذافی در نزدیک هتل محل استقرار خبرنگاران در طرابلس دستگیر شده است و و سالم است.

از سوی دیگر آفریقای جنوبی اخبار مربوط به ارسال هوایپما از جانب این کشور برای انتقال معمر قذافی را تکذیب کرد.

کد مطلب 1389283

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