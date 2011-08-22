به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیربورن پرس اند گایت، آلی بری مدیر یک فروشگاه میوه فروشی در این شهر اظهار داشت: در طول ماه رمضان ما با چهره های جدیدی رو به رو می شویم. صفوف خرید طولانی می شود و پارکینگ همواره مملو از اتومبیلهای مشتریان است. مشتریان با سبدهای پر از فروشگاه خارج می شوند .

مسلمانان آمریکا ماه رمضان را که نهمین ماه از تقویم هجری قمری است روز دوشنبه اول آگوست ( 10 مرداد ماه) آغاز کردند.

برخی مشاغل برای پاسخ به نیاز مسلمانان که در این ماه عادات خورد و خوراک خود را تغییر می دهند تغییرات در زمینه شغلی خود ایجاد کرده اند.

براساس اظهارات بری، تمام کارگرانی که روزه می گیرند یا روزه نمی گیرند در ضیافت افطاری که مدیر آنها طی یک ماه رمضان برگزار می کند حضور می یابند.

مانگو کافه یکی دیگر از مشاغلی است که در این شهر در ماه رمضان به مرکز گردهماییهای اجتماعی مسلمانان برای صرف چای یا قهوه در کنار یکدیگر تبدیل می شود. از این رو براساس اظهارات محمد فحص پسر مدیر این کافه آنها ساعات کاری خود را به نوعی تغییر داده اند که مسلمانان تا زمان سحر می توانند به این کافه مراجعه کنند.

این مکان حتی در ماه رمضان غذاهای مرتبط با این ماه را سرو می کند و منو ویژه رمضان دارد .

هرساله با آغاز ماه مبارک رمضان بسیاری از مشاغل شاهد افزایش فروش و رشد اقتصادی خود هستند. رستورانها و مشاغل مرتبط با صنایع غذایی در این ماه از فروش خوبی برخوردار می شوند.