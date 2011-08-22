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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

طی مراسمی انجام شد:

رونمایی از ترجمه قرآن به زبان آلبانیایی در کوزوو

رونمایی از ترجمه قرآن به زبان آلبانیایی در کوزوو

قم - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور استادان دانشگاه‌های کوزوو، ترجمه قرآن کریم به زبان آلبانیایی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مؤسسه قرآن کریم کوزوو در این مراسم در سخنانی با اشاره به نظرات مختلف از جمله نظر "رشید رضا" که قرآن را نمی‌توان ترجمه کرد گفت: گرچه هیچ ترجمه‌ای نمی‌تواند تمام اقیانوس بی‌کران قرآن کریم را به تصویر بکشد، ولی می توان به اندازه فهممان وارد این عرصه شویم.

حجت‌الاسلام محمد باقر صالحی اظهارداشت: گروه ترجمه این موسسه برای ارائه ترجمه مطلوب از قرآن کریم به زبان آلبانیایی، بسیار می‌کوشد تا این ترجمه مشکلات ترجمه‌های پیش را نداشته و برای همه قابل فهم باشد و اگر خطایی نیز وجود دارد، در چاپ‌های بعدی تصحیح می‌شود و امیدوارم پرداختن به این گونه امور، رضایت ذات اقدس الهی را فراهم آورد.

همچنین رئیس دانشگاه دراسات الاسلامیه کوزوو و از اعضای گروه ترجمه این موسسه در سخنانی گفت: جمهوری کوزوو برخلاف فشارهایی که ملحدین از جهات مختلف آن وارد می‌آورند، توانسته است اعتقادات اسلام خود را حفظ کند و در قلب اروپا بیش از 95 درصد مردمش مسلمان هستند .

کاظم کاظمی، با اشاره به برخی از سوره‌ها، به اعجاز لفظی قرآن اضافه کرد: ترجمة کلام‌الله مجید به زبان آلبانیایی در هزار و 112 صفحه، با تیراژ 2 هزار نسخه در کوزوو به چاپ رسیده است.

رئیس دانشگاه دراسات الاسلامیه کوزوو، در ادامه، افزود: ترجمة قرآن مجید به زبان آلبانیایی زیر نظر مؤسسة قرآن کریم کوزوو چاپ و منتشر شد، به گونه‌ای که در یک صفحه، متن عربی با خط عثمان طه و در صفحة مقابل آن، ترجمه به زبان آلبانیایی (شیپ) دیده می‌شود؛ این ترجمه که در یکسال و نیم با همکاری گروهی از استادان دانشگاه به پایان رسید، مورد توجه ویژه‌ای در کوزوو قرار گرفته است.

گفتنی است در مقابله و ویرایش این ترجمه نفیس از استادان و اندیشمندانی از الازهر مصر، مفتی شهر ویتیا و اندیشمندانی از سوریه و اردن بهره برده شده است.

کد مطلب 1389285

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