منحنی بیکاری استان مرکزی روی 9 درصد/ سند توسعه اشتغال در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، استان مرکزی استانی صنعتی در قلب کشور است که به دلیل موقعیت مناسب نه تنها مقصد سرمایه گذاری است بلکه جزو اولین مقاصد مهاجرت از اقصی نقاط کشور است.

اگر سری به واحدهای صنعتی بزرگ که در دهه 70 ساخته شده اند بزنیم با انبوه کارگران، مهندسان و متخصصان غیر بومی موجه می شویم که نشان از مهاجرت برای کار است.

افزایش مهاجرت به استان، بیکاری جوانان استان، کم توجهی به کارآفرینی، کمبود سرمایه و هماهنگ نبودن طرح های اشتغالزا با افزایش جمعیت جوان از جمله علل افزایش بیکاری است.

نرخ بیکاری دو رقمی استان، تک رقمی شد

بر اساس آخرین آمارگیری نفوس و مسکن بیش از 45 هزار بیکار در استان مرکزی وجود داشته که نرخ بیکاری را دو رقمی می کرد به گونه ای که در پایان سال 1387 نرخ بیکاری استان به 11 درصد رسید.

به گفته مدیر کل کار و امور اجتماعی استان، و بر اساس آمار، مرکز آمار ایران این نرخ در پپایان سال گذشته به 7/9 درصد رسید که نشان از ثمربخشی طرحهای اشتغالز داشته است و به میزان کاهش ضریب بیکاری در استان تعداد بیکاران کم شده است.

صنعت، پیشرو در اشتغال استان

وجود بیش از دو هزار واحد صنعتی در استان، آن را به حوزه پیشروی اشتغال در استان تبدیل کرده است.

از مجموع جمعیت در حال کار استان که حدودا 400 هزار نفر است، بیش از نیمی از آنها به طور مستقیم در صنعت کار می کنند و زندگی نیمی از جمعیت یک میلیون و300 هزار نفری استان متاثر از صنعت است.

کشاورزی زمینه دیگر اشتغال استان

درحالی که استان مرکزی استانی صنعتی است، دارای توانمندی های بکر و گسترده کشاورزی نیز هست.

مجموع اراضی کشاورزی استان حدود 670 هزار هکتار است که 320 هزار هکتار آن آبی و 350 هزار دیم است از 320 هزار هکتار آبی حدودا 190 هزار هکتار قابلیت آبیاری تحت فشار داشته که تاکنون قریب به 40 هزار هکتار آن انجام شده است.

میزان تولیدات بخش کشاورزی در استان حدود 5/2 میلیون تن است که 30 درصد اشتغال استان را شامل می شود.

" خدمات " حلقه گم شده اشتغال استان

گرچه خدمات در ایران بعد توسعه یافته ای نیست با این حال حیات بخشی از اشتغال در گروی خدمات است. خدمات در استان نیز متاثر از صنعت است که البته زمینه زیادی برای توسعه دارد که باید به آن توجه شود.

وجود صنایع بزرگ و سرمایه گذاری هزاران میلیارد ریالی در این زمینه، استان را به محل تردد هیئت های تجاری داخلی و خارجی کرده است، از سوی دیگر استان مرکزی استانی در مرکز ایران است که به دلیل وجود محورهای مواصلاتی ملی و بین المللی دارای ترددهای میلیونی است.

این قابلیت های زمینه مناسبی برای توسعه خدمات و اشتغال در این زمینه است که تاکنون مورد توجه نبوده است. توسعه این بخش نیازمند برنامه ریزی و جذب سرمایه گذار است.

سند توسعه اشتغال اسان در برنامه پنجم در حال تدوین

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی گفت: طرح تهیه اسناد توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی با همکاری سازمان جهاد دانشگاهی استان مرکزی به عنوان مشاور استانی در حال تدوین است.

ناصر شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حاصل این همکاری منجر به تولید سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان، اسناد دستگاهی توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان، تهیه دفترچه راهنما و سامانه اطلاع رسانی فرصتها و مشوق های سرمایه گذاری در استان و مسیر دریافت آنها برای کارآفرینان خواهد شد.

وی گفت: بخش سوم اسناد توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان با عنوان "سنجش محیط کسب و کار و فضای سرمایه گذاری استان" است، این بخش 13 شاخص که مأخذ آنها بانک جهانی بوده است دارد که با استفاده از تکنیک پرسشنامه و به صورت حضوری از واحدهای اقتصادی استان تکمیل و پس از استخراج نتایج و براساس شیوه های کاملاً علمی به تحلیل و ارائه پیشنهادات در زمینه بهبود فضای کسب و کار استان پرداخته است.

رونمایی از سند اشتغال استان در هفته دولت

شیخی ادامه داد: این سند در جهت مرتفع نمودن بخش عمده ای از مشکلات بازار کار استان و تبدیل استان مرکزی به عنوان یکی از توانمندترین استانها در حال تدوین است و به حول و قوه الهی در هفته بزرگداشت دولت از این سند رونمایی خواهد شد.

وی گفت: با توجه به پتانسیل های برنامه ریزی و حساسیت این موضوع ، استان مرکزی از جمله استانهایی است که به ارائه الگو و راهکار در سطح کشور می پردازد.

آنچه که امید آن از این برنامه ها و سندهای اشتغال و وقت گذاشتن های مدیران و کارشناسان می رود این است که با ایجاد فرصتهای اشتغال، لبخند را به خانه هایی که در رنج بیکاری هستند بازگرداند.

انتظار از مسئولان این است که در وانفسایی که بیکاری درد مضاعفی بر مشکلات شهروندان دارد کم کند و جامعه را به سمت سامان و آرامش برساند.