ورود 300 محصول به سبد تولید پتروشیمی ایران

علیمحمد بساق زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه امسال تولید 44 میلیون تن محصولات پتروشیمی و صادرات 14 میلیارد دلار پتروشیمی در دستور کار قرار دارد، گفت: در نیمه نخست سال جاری تعمیرات اساسی و دوره ای اکثر طرحها و مجتمعهای پتروشیمی مطابق با برنامه زمانبندی در حال انجام است.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به راه اندازی و پیش راه اندازی واحد اکسین هوا در مجتمع پتروشیمی مارون خط اتیلین غرب، تولید آزمایشی در پتروشیمی اول، پیش راه اندازی پلیمر کرمانشاه و پتروشیمی کاویان تصریح کرد: با بهره برداری از این واحدهای جدید پتروشیمی ظرفیت تولید پتروشیمی کشور تا پایان سال جاری به مرز 60 میلیون تن افزایش می یابد.

این مقام مسئول همچنین از به پایان رسیدن عملیات ساختمان و نصب در واحد ان اف سوم مجتمع پتروشیمی بندر امام خبر داد و افزود: هم اکنون پیش راه اندازی این واحد پتروشیمی آغاز شده است و پیش بینی می شود تا سه ماه آینده تولید آزمایشی محصولات پتروشیمی در این واحد آغاز شود.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت مجتمع پتروشیمی کاویان با اشاره به پایان رسیدن مراحل ساختمان و نصب تجهیزات تاکید کرد: هم اکنون حوضچه های تصفیه آب بدون املاح این واحد پتروشیمی در مرحله راه اندازی بوده و تا اواسط شهریور ماه امسال امکان تولید آب بدون املاح در این واحد پتروشیمیایی فراهم می شود.

تولید 300 گرید محصول پتروشیمی در ایران

بساق زاده در ادامه با اعلام اینکه هم اکنون بیش از 60 محصول در سبد تولید صنعت پتروشیمی ایران قرار دارد بیان کرد: در مجموع از این نوع 60 محصول بالغ بر 300 گرید فرآورده پتروشیمیایی تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه اولویت ابتدا تامین نیازهای داخلی و سپس صادرات محصولات پتروشیمی به خارج از کشور است تبیین کرد: مصرف محصول پتروشیمی در بازارهای داخلی سالانه بین 5 تا 7 درصد رشد دارد. به طوری که باید سالانه حدد 2.5 میلیون تن محصول پتروشیمی در بازارهای داخلی عرضه شود.

این مقام مسئول با اشاره به صادرات 11 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی در سال گذشته تاکید کرد: در شرایط فعلی سالانه 2 میلیون تن اوره، حدود 3 تا 4 میلیون تن متانول، بیش از یک میلیون تن پلیمرها و بالغ بر یک میلیون تن اتیلن از ایران صادر می شود.