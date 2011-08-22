زمان اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری و دکتری آزاد/ تعیین ظرفیتهای پذیرش

زمان انتشار نتایج کنکور کارشناسی ارشد

ابراهیم خدایی - قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سال 90 در اواخر هفته آینده خبر داد و گفت: نتایج کنکور در مقطع کارشناسی ارشد هفته آینده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود.

وی با بیان اینکه میزان پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاهها نسبت به سال گذشته 64 درصد رشد داشته است، افزود: ظرفیت دانشگاهها 75 هزار نفر برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد است و با احتساب پذیرش استعدادهای درخشان با آزمون و بدون آزمون 85 هزار نفر در نهایت پذیرفته می شوند.

به گزارش مهر، کنکور کارشناسی ارشد سال 90 در 142 کد رشته امتحانی و در روزهای 27 تا 29 بهمن ماه برگزار شده است و 870 هزار نفر در این آزمون شرکت کردند.

زمان اعلام نتایج 13 رشته دکتری دانشگاه آزاد

عبدالله سجادی جاغرق - رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اسامی واجدین شرایط دعوت به مصاحبه 13 رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد و اسامی پذیرفته شدگان اولیه 13 رشته دکتری روی پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.net قرار گرفت.

وی افزود: با احتساب این 13 رشته، اسامی واجدین شرایط دعوت به مصاحبه 160 رشته دکتری دانشگاه آزاد اعلام شده است. پذیرفته شدگان می توانند با مشاهده نام خود در این پایگاه برای شرکت در مرحله دوم پذیرش دکتری دانشگاه آزاد اقدام کنند.

وی با بیان اینکه اسامی 13 رشته باقیمانده از مجموع 173 رشته دکتری آزاد تا 10 روز آینده از سوی مرکز آزمون اعلام می شود گفت: ظرفیت امسال پذیرش دکتری در این دانشگاه در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده و حدود 2 هزار و 500 دانشجوی دکتری برای سال تحصیلی 91 - 90 جذب می شوند.