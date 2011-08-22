به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن طیب حسینی با اشاره به برنامه‌های تدارک دیده مشترک بین بخش حوزوی و دانشگاهی نمایشگاه قرآن افزود: مراسم اختتامیه با حضور شخصیت‌های بلند پایه حوزوی و دانشگاهی، روز چهارشنبه 2 شهریور ساعت 21:30 الی 23 برگزار می‌شود و همچنین ‌علاوه بر سخنرانی اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، از خادمان قرآن و عترت در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه تجلیل به عمل می‌آید.



وی گفت: معرفی پایان‌نامه‌ها و غرفه‌های برتر،‌ رونمایی تفسیر آیت‌الله امامی کاشانی به دلیل داشتن خدمات و آثار مشترک ایشان در دو بخش دانشگاهی و حوزوی انجام می‌شود.



حضور 58 موسسه حوزوی در نمایشگاه قرآن



طیب‌حسینی با اشاره به فعالیت‌ها و دستاوردهای بخش حوزوی در نمایشگاه نوزدهم خاطرنشان کرد: بخش حوزوی متشکل از 58 موسسه و نهاد حوزوی است که در قالب بیست غرفه فعالیت‌ها، آثار و نوآوری‌های خود را به معرض نمایش گذاشتند.



وی با اشاره به برگزاری 14 برنامه که 6 برنامه آن برای اولین‌بار در بخش حوزوی نمایشگاه برپا شده است، گفت: برپایی غرفه کودک و نوجوان با حضور کارشناسان صاحب نام این عرصه، ارائه هنرهای تجسمی و نمایش زنده مرمت نسخ قدیمی قرآن‌کریم و دفاعیه از پایان‌نامه‌های سطح 4 با موضوعات قرآنی از برنامه‌های جدید این بخش می‌باشد.



شب شعر قرآنی در بشخ حوزه نمایشگاه قرآن



وی تصریح کرد: روز دوشنبه، شب شعر قرآنی از سوی بخش حوزوی برای اولین‌بار در نمایشگاه قرآن با حضور شعرای نام آشنای ایران برگزار می‌شود.



مدیر بخش دانشگاهی نیز در این نشست با اشاره به برنامه‌های بخش دانشگاهی در نمایشگاه قرآن افزود: بخش دانشگاهی با بیش از 50 نهاد و ستاد آموزشی کشور، با سه محور نمایشی، عرضه‌ای و رقابتی در نوزدهمین نمایشگاه قرآن‌کریم شرکت کرده است.



برگزاری نزدیک به 70 نشست



حسین هلالی، افزود: برنامه‌ریزی برای برگزاری بیش از 67 نشست در بخش دانشگاهی از جمله برنامه‌های این بخش است.

