کیفیت پایین طرحهای سالم سازی دریا/ نبود مدیریت یکپارچه در سواحل خزر

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه نیروی انتظامی مازندران در هتل سالاردره ساری افزود: متاسفانه طرحهای سالم سازی دریای مازندران از پویایی و کیفیت پایینی برخوردار بوده است.

وی اذعان داشت: هیچ گردشگر یا مسافری بیمار نیست که در صورت وجود طرحهای مناسب ساحلی، در خارج از طرحهای دریا شنا کند و جان خود و خانواده اش را به مخاطره بیاندازد.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به نامناسب بودن غالب طرحهای سالم سازی دریای مازندران، تصریح کرد: برای هر طرحی نمی توان اقدامات پلیسی صورت داد چرا که بازدهی کافی ندارد و جایگاه پلیس بین آحاد جامعه تنزل پیدا می کند.

مسکنی با بیان اینکه تامین امنیت و رفاه اجتماعی از کارکرد اصلی پلیس در طول نوار ساحلی است یادآور شد: در جایی که طرحهای سالم سازی مکان مناسبی برای شناگران و گردشگران نباشد، نمی توان بی جهت به این بندگان خدا خرده گرفت و آنها را از هرگونه اقدام خودداری داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از نامناسب بودن خط کشی معابر درون شهری، نامناسب بودن پیاده روها و عدم برخورد شهرداری ها با ایجاد کنندگان معبر در شهرها انتقاد کرد و گفت: متاسفانه شهرداریهای استان فاقد برنامه منسجم برای تعالی شهری هستند.

فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه باید با مشارکت رسانه ها اقدامی جدی در جهت توسعه شهرهای استان صورت داد افزود: طرحهای سالم سازی دریا باید به صورت هدفمند در طول نوار ساحلی اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه رسانه ها در حوزه امنیت بسیار نقش آفرین هستند اظهار داشت: رسانه ها با جریان سازی به موقع می توانند نسبت به اصلاح نواقص اقدام کنند.

مسکنی با بیان اینکه رسانه های مجازی، تصویری و شنیداری در پوشش اخبار نوروزی مشارکت خوبی با فرماندهی انتظامی استان داشتند افزود: نقش رسانه های گروهی در اعتلاء بخشی جامعه اثرگذار است.

وی با اشاره به وجود پدیده های متعدد اجتماعی تصریح کرد: نخبگان مازندران باید برای رفع مسائل اجتماعی بسیج شوند.

در پایان از خبرنگاران فعال حوزه نیروی انتظامی مازندران تجلیل شد.



