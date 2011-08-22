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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

حجت الاسلام ترابی:

حضور در راهپیمایی روز قدس وظیفه انسانی هر فرد مسلمان است

حضور در راهپیمایی روز قدس وظیفه انسانی هر فرد مسلمان است

بروجرد - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان بروجرد گفت: حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس وظیفه شرعی و انسانی هر فرد مسلمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی شامگاه یکشنبه در جلسه برنامه ریزی راهپیمایی روز جهانی قدس در حسینیه اهل بیت بروجرد در این رابطه اظهار داشت: ملت مظلوم و مسلمان فلسطین در طول 63 سال گذشته با مشکل غصب و اشغال و کشتار توسط رژیم صهیونیسم مواجه بوده اند.

وی تصریح کرد: ملت فلسطین 63 سال است از خانه و کاشانه خود آواره شده اند و در طول این سالها مردم فلسطین هزینه دفاع از تمامیت ارضی خود را می پردازند اما بخاطر سهل انگاری کشورهای مسلمان مشکل آنها حل نشده است و ما هنوز شاهد اشغال کشور فلسطین توسط غاصبان قدس شریف هستیم.

امام جمعه بروجرد با اشاره به در پیش بودن روز قدس، عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب با تدبیر حکیمانه امام(ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را بعنوان روز جهانی قدس نامگذاری شد تا در این روز امت مسلمان جهان در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی اعتراض خود را به اشغال بیش از شش دهه فلسطین اعلام کنند.

حجت الاسلام ترابی افزود: امسال روز قدس از حساسیت بیشتری برخوردار است و تفاوت دارد چرا که ما در حالی روز جهانی قدس را برگزار خواهیم کرد که موج بیداری در شمال آفریقا به راه افتاده است و به سمتی می رود که مزدوران را یکی پس از دیگری ساقط کند.

وی بیان داشت: فردی مثل مبارک که خود یکی از بزرگترین موانع بر سر راه آزادی قدس بوده و سالها در ظلم به مردم فلسطین نقش ایفا می کرده امروز با آن ذلت و خواری در آن دادگاه حضور پیدا می کند.

امام جمعه بروجرد افزود: حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس و ظیفه شرعی و انسانی هر فرد مسلمان است و ملت ما در این روز با حضور خود باید خشم و انزجار خود را از کشتار ملت مظلوم فلسطین اعلام کنند.

حجت الاسلام ترابی در پایان اظهار داشت: با برنامه ریزی های منظم مراسم راهپیمایی امسال با شکوهتر از سالهای قبل برگزار می شود.

بنابر این گزارش مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در بروجرد راس ساعت 11 و 30 دقیقه صبح از میدان قیام به طرف خیابان شهدا - میدان شهدا و از آنجا بسمت خیابان آیت الله کاشانی و خیابان بحرالعلوم به طرف میدان صفا - خیابان صفا و در پایان به مسجد امام جهت برگزاری نماز جمعه منتهی خواهد شد.

کد مطلب 1389300

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