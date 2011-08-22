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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

انقلابیون خبر دادند:

95 درصد طرابلس در کنترل مخالفان/ راههای فرار قذافی بسته شد

95 درصد طرابلس در کنترل مخالفان/ راههای فرار قذافی بسته شد

فرماندهان نظامی ارشد انقلابیون لیبی با اشاره به حضور قذافی در پایتخت بخش اعظم آن را در کنترل خود دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاسلام الیوم، "احمد البانی" از فرماندهان ارشد انقلابیون لیبی تاکید کرد: معمر قذافی در طرابلس است، اما به درستی نمی دانیم در کدام سوراخ مخفی شده است.

وی افزود: قذافی مطمئن بود که نیروهایش از طرابلس حفاظت می کنند، اما ناگهان این شهر را در معرض سقوط دید و گردانهای قذافی علیه وی اقدام کردند.

البانی تصریح کرد: انقلابیون به شدت طرابلس را تحت محاصره قرار داده اند تا مانع فرار احتمالی قذافی یا یاران نزدیکش شوند.

این درحالی است که قبلا اخباری درباره فرار قذافی به الجزایر و آفریقای جنوبی منتشر شده بود.

از سوی دیگر "عبدالحکیم بلحاج" از فرماندهان انقلابیون لیبی گفت: 95 درصد طرابلس تحت کنترل انقلابیون است و نیروهای معدودی هنوز در برخی مناطق مقاومت می کنند و این نیروها بهتر است سلاح خود را بر زمین بگذارند و به مردم بپیوندند.

خبر دیگر اینکه انقلابیون پس از تصرف میدان "سبز" طرابلس (محل تظاهرات حمایت از رژیم قذافی) نام آن را به میدان "شهداء" تغییر دادند.

کد مطلب 1389301

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