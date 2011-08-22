95 درصد طرابلس در کنترل مخالفان/ راههای فرار قذافی بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاسلام الیوم، "احمد البانی" از فرماندهان ارشد انقلابیون لیبی تاکید کرد: معمر قذافی در طرابلس است، اما به درستی نمی دانیم در کدام سوراخ مخفی شده است.

وی افزود: قذافی مطمئن بود که نیروهایش از طرابلس حفاظت می کنند، اما ناگهان این شهر را در معرض سقوط دید و گردانهای قذافی علیه وی اقدام کردند.

البانی تصریح کرد: انقلابیون به شدت طرابلس را تحت محاصره قرار داده اند تا مانع فرار احتمالی قذافی یا یاران نزدیکش شوند.

این درحالی است که قبلا اخباری درباره فرار قذافی به الجزایر و آفریقای جنوبی منتشر شده بود.

از سوی دیگر "عبدالحکیم بلحاج" از فرماندهان انقلابیون لیبی گفت: 95 درصد طرابلس تحت کنترل انقلابیون است و نیروهای معدودی هنوز در برخی مناطق مقاومت می کنند و این نیروها بهتر است سلاح خود را بر زمین بگذارند و به مردم بپیوندند.

خبر دیگر اینکه انقلابیون پس از تصرف میدان "سبز" طرابلس (محل تظاهرات حمایت از رژیم قذافی) نام آن را به میدان "شهداء" تغییر دادند.