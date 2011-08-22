واحدهای مازندران با 30 درصد ظرفیت تولید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی در نشست تشکلهای کارفرمایی و کارگری مازندران در شرکت پیشرانه ساری افزود: هم اکنون بسیاری از دستورالعمل ها و قوانین مربوط در سازمان تامین اجتماعی به ضرر کارگران بوده و هیچ عایدی برای بازنشستگی آنان لحاظ نمی شود.

وی اظهار داشت: در صورت عدم بازنگری در قانون فعلی تامین اجتماعی، نگران بازنشستگی کارگران کشور و مازندران هستیم.

رئیس شورای اسلامی کار مازندران با اشاره به اینکه ماده 103 تامین اجتماعی یکی از قوانین غلط تامین اجتماعی بوده که موجب بیکاری زودرس تشکیلات کارگری می شود، تصریح کرد: این اقدام برای کارگرانی که با مشکل عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند بسیار خطرآفرین است.

بابایی کارنامی با بیان اینکه ماده 27 قانون کار نیازمند بازنگری است، یادآور شد: جامعه کارگری اکنون از حداقل خدمات تامین اجتماعی بهره گیری می کند که بسیار ضرر آفرین است.

وی افزود: بر اساس ماده 27 قانون کار بسیاری از هزینه های سربار جامعه کارگری، متوجه کارفرمایان می شود.

عضو شورای عالی اشتغال کشور با بیان اینکه مازندران دارای 1.5 میلیون نفر جامعه و خانواده کارگری است افزود: رسیدن اهداف اشتغال استان به مرز 2.5 میلیون نفر نیازمند توجه بیشتر دولتمردان به بنگاههای اقتصادی و سربازان جهاد اقتصادی است.

بابایی در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی استان برای ادامه فعالیت نیازمند سرمایه در گردش هستند اظهار داشت: بر اساس آمارها این واحدهای تولیدی با 30 درصد ظرفیت به تولید مشغول هستند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

