آزادگان مازندرانی مستمری دوران اسارت می گیرند

حمید علی صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در خصوص میزان پرداخت مستمری آزادگان دو موضوع مطرح است که بر اساس میزان آخرین حکم بوده و یا میانگین احکام پرداختی بعد از اسارت پرداخت شود.

وی افزود: این موضوع به زودی از سوی دولت اعلام خواهد شد، تا درخصوص حقوق دوران اسارت به آزادگان پرداخت شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با اشاره به اینکه این مصوبه دولت پس از تصویب بودجه سال 90 کل کشور بوده و منابع مالی آن در بودجه امسال از سوی دولت پیش بینی نشده بود، اضافه کرد: دولت پرداختی مستمری دوران اسارت را به عهده اداراتی که آزادگان در آن شاغل هستند گذاشته که از محل صرفه جویی اداره پرداخت شود.

علی صمیمی اضافه کرد: فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی راهکار دیگر دولت برای تامین منابع مالی برای پرداخت مستمری دوران خدمت به آزادگان اعلام شده است.

وی با بیان اینکه دوهزار و384 نفر از آزادگان سرافرازمازندرانی مشمول دریافت مستمری دوران اسارت می شوند، میزان اعتبار در نظرگرفته شده برای این عده درقالب ماده 13را حدود 90 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: بنیاد شهید بتواند تا پایان امسال بخشی از این مبلغ را پرداخت کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران به طرح توانمندسازی جانبازان در این استان اشاره کرد و گفت: کلاس های معیشتی ایثارگران وجانبازان درجهت توانمندسازی آنان ازبرنامه های این اداره کل است.

صمیمی با بیان اینکه دربرنامه پنجم توسعه 100 درصد هزینه های درمانی آزادگان شاغل در دستگاه های اداری برعهده آن اداره گذاشته شده و افراد غیرشاغل از سوی بنیادشهید پرداخت خواهد شد، یادآورشد: از سوی معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران مقدمات اولیه این طرح با دستگاه های دولتی مازندران انجام شده و با شرکت های بیمه همکاری کننده در این طرح قرارداد بسته خواهد شد.



