به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی روسای ادارات رفاه دانشجویی 90 دانشگاه و 53 مرکز آموزش عالی، دانشکده، پردیس دانشگاهی و پژوهشگاه توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 14 شهریور ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از هماهنگی در زمینه موضوعات و مسائل حوزه‌های رفاه دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور به عنوان هدف این گردهمایی نام برده است.

گردهمایی روسای ادارات رفاه دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.