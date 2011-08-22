نشست شورای امنیت ملی انگلیس درباره لیبی/ نباید اشتباهات عراق را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف در گزارشی نوشت: پس از سقوط طرابلس به دست انقلابیون لیبی، شورای امنیت ملی انگلیس امروز دوشنبه نشستی فوق العاده را درباره لیبی و آینده این کشور برگزار می کند

این روزنامه پیش بینی کرد که "نیک کلگ" معاون نخست وزیر بریتانیا در این نشست تاکید کند که معمر قذافی به دوران آخر حکومت خود نزدیک شده است، مردم لیبی تنها در پی برکناری قذافی از قدرت رنگ آرامش را می بینند و انگلیس باید درسهایی را که از جنگ عراق یاد گرفته، بکار گیرد تا اشتباهات گذشته خود را پس از سقوط "صدام حسین" تکرار نکند.

بر این اساس در نشست شورای امنیت ملی انگلیس مقامات ارشد سیاسی بریتانیا درباره برنامه های آتی این کشور در قبال لیبی گفتگو می کنند.

داونینگ استریت در بیانیه ای اعلام کرد "دیوید کامرون" سفر خود به شهر "کورنوال" را به منظور بازدید از سیل زدگان نیمه تمام گذاشت و شب گذشته وارد لندن شد و امروز دوشنبه ریاست نشست شورای امنیت ملی را درباره لیبی برعهده دارد.