تجمیع نیروهای انسانی؛ اولویت نخست وزارتخانه ادغامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شریف زاده با بیان این مطلب افزود: هم اکنون تجمیع و ادغام فیزیکی نیروهای شاغل در معاونت‌ها و ادارات کل هر دو وزارتخانه ادغامی صنایع ومعادن و بازرگانی آغاز شده است و پیش بینی می‌شود تا 20 شهریورماه نقل وانتقالات انجام شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این معاونت هم اکنون کمیته تخصصی شکل گرفته است و یکی از سیاستهای کاری آن این است که ستاد وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت به اندازه نیازمندی خودش نیروهای شاغل را متمرکز سازد و مابقی نیروهای مازاد معاونت‌ها و ادارات کل ستادی به شرکتها، سازمانها، کارخانجات و سایر مراکزی که هماهنگی قبلی شده است، انتقال می یابند.

شریف زاده با تاکید بر اینکه برای تمامی کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت امنیت شغلی وجود خواهد داشت، افزود: کارکنان رسمی و پیمانی هر دو وزارتخانه ادغامی صنایع ومعادن و بازرگانی در قالب جدول تفضیلی مشاغل موجود سازماندهی می شوند و در این میان مامورین به وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی مبداء خود برخواهند گشت.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: برای اجرای موضوع بازنشستگی زودتر از موعد( 25سال به بالا) همچنین بازخریدی نیروهای رسمی و پیمانی منتظر ابلاغ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهورهستیم که پس از این ابلاغ بنا به در خواست متقاضیان پس از بررسی در کمیته نیروی انسانی متشکله در وزارتخانه اقدام می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: پس از تصویب شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی برآورد کلی نیروی انسانی و اینکه ستاد وزارتخانه با چه تعداد نیروی انسانی اداره می شود، مشخص می شود.

شریف زاده در خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ظرف چند روز آینده تجمیع بودجه های وزارتخانه های سابق صنایع ومعان و بازرگانی صورت گرفته و سپس آمار رشد و کافی و ناکافی بودن آن اعلام می شود.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون از میان 7 معاونت جدید تصویب شده برای این وزارتخانه معاونتهای توسعه منابع انسانی و پشتیبانی ، حقوقی و امور مجلس و برنامه ریزی ، توسعه و فن آوری همچنین ادارات کلی که در هر دو وزارتخانه‌های صنایع ومعادن و بازرگانی مشابه هستند.

وی افزود: به دنبال صدور احکام جدید برای مدیران واحدهای یاد شده جانمایی اماکن صورت گرفته و با استفاده از تمامی ساختمان‌ها و ظرفیتهای اماکنی هر دو وزارتخانه قبلی در یکی از 8 ساختمان ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت استقرار می یابند.