میزان ضایعات خونی در کشور کمتر از 5 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی شب گذشته در حاشیه اهدای خون شهروندان در ساختمان جدید پایگاه انتقال خون استان تهران، با توجه به کاهش ذخایر خونی در ماه رمضان، اهدای خون در این ماه مبارک را بسیار حائز اهمیت دانست.

وی با بیان اینکه امسال برنامه خونگیری در ماه مبارک رمضان در استان تهران بیشتر بر روی اماکن مذهبی متمرکز بود، گفت: توصیه ما این است که مردم برای اهدای خون در شبهای قدر، به مساجد و اماکن مذهبی که پایگاههای انتقال خون در آنجا مستقر هستند مراجعه کنند.

وی در خصوص تعداد پایگاههای ثابت و سیار خونگیری در کشور، افزود: سازمان انتقال خون بر اساس شاخص اهدای خونگیری در کشور که 25.2 در هر 1000 نفر است مبادرت به دریافت خون می‌کند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: اگر هم اقداماتی به منظور افزایش مراکز خونگیری صورت می‌گیرد به این معنا نیست که بخواهیم لزوما دریافت خون بیشتری داشته باشیم، بلکه نیت اصلی ما راحت تر کردن دسترسی مردم به این مکانهاست.

ابوالقاسمی با اشاره به اینکه میزان اهدای خون در 5 ماهه اول سال جاری به نسبت مشابه سال گذشته 5 درصد افزایش داشته است، گفت: با توجه به اینکه شمار بخشها و مراکز نیازمند خون در کشور بویژه عملهای جراحی قلب یا بخشهای شیمی درمانی به سرعت در حال گسترش هستند، در سال 84 برنامه ‌ریزی کرده بودیم که میزان دریافت خون را تا 20 درصد افزایش دهیم که به هدف خود در این زمینه رسیدیم.

وی افزود: آمار اهدای خون در سال گذشته 6 درصد افزایش داشت اما در سال جاری در همین 5 ماهه نخست سال به 5 درصد افزایش اهدای خون رسیدیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در ادامه درباره میزان ضایعات خونی در کشور نیز اظهار کرد: میزان دور ریز خون در کشور زیر 5 درصد است که شامل خونهای تاریخ گذشته می‌شود. علاوه بر آن این موضوع می‌تواند ناشی از ضایعات کیسه‌های خونی و یا غربالگری باشد که در آزمایشگاه انجام شده و خونهای آلوده از چرخه انتقال خون خارج می‌شوند.

ابوالقاسمی با اشاره به افزایش آمار اهدای خون زنان کشور، گفت: سال گذشته 15 هزار و 700 نفر از زنان کشور خون اهدا کردند که این میزان در سال جاری روند رو به رشدی داشته است.