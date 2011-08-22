90 هزار کارگر لرستانی متقاضی دریافت سهام عدالت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد ویس کرمی در این رابطه اظهار داشت: تعداد 115 هزار و 306 نفر از کارگران فصلی و ساختمانی استان با مراجعه به سایت www.karsaham.ir جهت دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده اند.
وی ادامه داد: تاکنون پالایش اولیه اطلاعات ثبت نام شدگان انجام شده و 94 هزار و 132 نفر از کارگران مشمول دریافت سهام عدالت شناسایی شده اند و هم اکنون شرایط احراز کارگران مشمول، توسط اداره کل کار و امور اجتماعی استان در حال بررسی است.
مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان یادآور شد: مسئول شناسایی، بررسی و تأیید شرایط احراز کارگران فصلی و ساختمانی وزارت کار و امور اجتماعی و مسئول توزیع و واگذاری سهام عدالت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ویس کرمی افزود: افرادی که مدارک آنها ناقص باشد می توانند ضمن مراجعه به سایت یاد شده از طریق کافی نت ها و مکانی که ثبت نام کرده اند نسبت به تکمیل مدارک خود در سامانه مربوطه اقدام کنند.
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