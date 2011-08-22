جلوگیری از توزیع تابلو فرشهای قرآنی چینی

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف افراش با رد خبر ورود قرآن چینی به کشور، ورود و فروش آثار قرآنی چینی را تنها محدود به تابلوهای خط و خط نقاشی این کشور دانست .

وی یادآور شد: این تابلوها که حاوی برخی سوره‌های قرآن‌کریم بوده، به علت جا افتادگی کلمه و برخی حروف و جابه‌جایی اعراب در آنها توزیع نشده است.



وی با بیان اینکه نظارت و بررسی آثار قرآنی بر عهده سازمان دارالقرآن الکریم است، افزود: طبق توافق انجام شده میان سازمان دارالقران الکریم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فروش تابلوهای قرآنی که صحت و سقم آنها تأیید نشده در نمایشگاه‌های کتاب و نمایشگاه بین‌المللی قرآن جلوگیری شده است.