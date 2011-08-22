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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

جلوگیری از توزیع تابلو فرشهای قرآنی چینی

جلوگیری از توزیع تابلو فرشهای قرآنی چینی

سرپرست دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه آثار قرآنی پیش از ورود بازبینی می‌شوند، گفت:‌ تابلوهای قرآنی که از چین وارد شد حاوی برخی سوره‌های قرآن‌ بود که برخی اشتباهات توزیع نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف افراش با رد خبر ورود قرآن چینی به کشور، ورود و فروش آثار قرآنی چینی را تنها محدود به تابلوهای خط و خط نقاشی این کشور دانست .

وی یادآور شد: این تابلوها که حاوی برخی سوره‌های قرآن‌کریم بوده، به علت جا افتادگی کلمه و برخی حروف و جابه‌جایی اعراب در آنها توزیع نشده است.

وی با بیان اینکه نظارت و بررسی آثار قرآنی بر عهده سازمان دارالقرآن الکریم است، افزود: طبق توافق انجام شده میان سازمان دارالقران الکریم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فروش تابلوهای قرآنی که صحت و سقم آنها تأیید نشده در نمایشگاه‌های کتاب و نمایشگاه بین‌المللی قرآن جلوگیری شده است.

کد مطلب 1389315

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