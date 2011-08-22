کشف فسیلهای قدیمی ترین شکل حیات روی زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه آکسفورد و دانشگاه استرالیای غربی توانستند بقایای فسیلی باکتریهایی را پیدا کنند که در 3.4 میلیارد سال قبل در ساحل یک دریای قدیمی زندگی می کرده اند.

این فسیلهای کریستالی شده بر روی یک تخته سنگ در غرب استرالیا کشف شدند. این باکتریها در دریایی زندگی می کردند که دمای آن به 40 تا 50 درجه سانتیگراد می رسید.

این دریا در آن دوران هنوز بسیار گرم بود و به سبب فعالیت آتشفشانی و اثرات گلخانه ای، اتمسفر کاملا متفاوت از اتمسفر امروز زمین بود.

در آن زمان هیچ ردی از اکسیژن مولکولی نبود چرا که در آن زمان، هنوز هیچ ارگانیسم زنده ای که بتواند با متلاشی کردن دی اکسید کربن اکسیژن مولکولی را تولید کند وجود نداشت.

باوجود این، در این محیط، جانداری زندگی می کرد که اکنون با کشف فسیلهای آن به عنوان قدیمی ترین شکل حیات میکروبی شناسایی شده، معرفی شده است.

بدون اکسیژن، با اتمسفری که از دی اکسید کربن تشکیل شده بود و با آتشفشانهایی که در اوج فعالیتهای خود بودند، در جزایر وسط اقیانوس آرام، این میکروبها شروع به تکثیر کردند، سپس در این سنگها به دام افتادند و به زمان ما رسیدند.

دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "زمین در آن دوران به نظر ما شبیه به یک مکان جهنمی بوده است اما حتی در این محیط نیز حیات اولیه نیاز به تولد و تکثیر داشته است."

براساس گزارش نیچر ژئوساینس، تصاویر بزرگنمایی شده نشان می دهند که این فسیلها همانند ارگانیسمهای کروی شکل و شبیه به میکروبهای مدرن بوده اند و حتی ابعاد آنها هم شبیه به اندازه باکتریهای امروزه و بین 0.01 تا 0.02 میلیمتر بوده است.

این محققان همچنین کشف کردند که همانند میکروارگانیسمهای مدرن، دیواره های سلولی این باکتریها نیز محتوی نیتروژن و کربن بوده است.

به نظر می رسد که این میکروبها از پیریت تغذیه کرده و به عنوان پسماند، سولفات دفع می کرده اند. پیریت یک ترکیب فلزی غنی از گوگرد و آهن است.

از آنجا که در سطح مریخ نیز پیریت به وفور یافت می شود به همین علت دانشمندان بر این باورند که این ارگانیسمها می توانند بر روی سیاره سرخ نیز وجود داشته باشند.